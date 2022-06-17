В Казани 18 июня изменятся схемы движения автобусов №22, 28, 28а и 89

В день проведения триалона Ironstar 113 & Olimpic Kazan 2022, 18 июня, в Казани изменятся схемы курсирования четырех автобусных маршрутов. Об этом предупреждает Комитет по транспорту столицы РТ.

Общественный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам с 6 утра до 5 вечера. Так, автобусы №22, 28 и 89 будут двигаться от центра города к энергоуниверситету по схеме ул. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачная — площадь Тысячелетия. Далее движение продолжится по привычному маршруту.

Обратно автобусы №22, 28а и 89 будут направляться через площадь Тысячелетия — ул. Лево-Булачную — ул. Пушкина, а затем по обычной схеме.