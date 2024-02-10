В Казани отреставрируют здание гимназии XVIII века

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

В столице Татарстана начались ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения — здании гимназии, построенной во второй половине XVIII века архитектором Василием Кафтыревым. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Подрядчик получил соответствующее разрешение ведомства. Теперь компании предстоит в течение текущего 2024 года укрепить стены и обеспечить их комплексную гидрозащиту, заменить окна и деревянные двери, отремонтировать наружные и внутренние лестницы, заменить слуховые окна.

Кроме того, подрядная организация должна усилить конструкции крыши, отремонтировать и восстановить инженерные сети (речь идет о водоснабжении, электроснабжении, сетях связи, теплоснабжении и вентиляции), провести внутренние отделочные работы и благоустроить прилегающую территорию.

Одноэтажный исторический особняк, расположенный по адресу: ул. Карла Маркса, 41 / ул. Жуковского, 13, является одним из старейших сохранившихся гражданских сооружений Казани. Здание было частью комплекса Казанской гимназии, основанной в 1758 году. В ходе боев с повстанцами Емельяна Пугачева в 1774 году все постройки сгорели, и только оно было восстановлено.

Впоследствии дом, именовавшийся «Покровским», городские власти использовали для постоя воинских частей и сдавали в аренду предпринимателям. Также здесь размещался склад пожертвований. В годы русско-японской и Первой мировой войн здание передавали обществу Красного Креста.

В последние годы объект долго пустовал и не ремонтировался. Под что именно будет приспособлено здание гимназии и что в нем появится, на данный момент неизвестно, замечают в Комитете ОКН.

Ранее стало известно, что в Казани отреставрируют мечеть «Аль-Марджани», также возведенную по проекту Василия Кафтырева.