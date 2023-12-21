В Казани отреставрируют минарет Закабанной мечети

Фото: https://zakaban.ru/

В Казани одобрен проект реставрации Закабанной мечети. Документация по объекту культурного наследия федерального значения прошла историко-культурную экспертизу. Ее результатами поделился Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Мечеть расположена в центральной исторической части Казани, на восточном берегу озера Нижний Кабан (перекресток ул.Салимжанова и Хади Такташа). Это уникальный объект — первая и единственная мечеть, построенная в советские годы на средства, собранные прихожанами.

Создание религиозного сооружения было приурочено к значимой дате — 1000-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Решение было принято на съезде мусульман, а место выбрано с отсылкой к легенде о деревянной Кульмаметовской мечети.

Существует несколько проектов ее строительства. Первый, еще дореволюционной эпохи, принадлежит известному архитектору Александру Печникову. Трехуровневый минарет, согласно его задумке, символизировал три этапа жизни волжских булгар: доисламский, средневековый и новый.

Мечеть функционировала несколько лет, однако затем была закрыта, а мусульманский полумесяц был снят с минарета. В годы Великой Отечественной центральный ствол минарета уменьшили для установки зенитного пулемета. После войны в основном молельном зале провели реконструкцию: одноэтажное двусветное здание превратили в двухэтажное, разобрали галерею, разделили молельный зал междуэтажным перекрытием на два этажа. В здании разместили школу, затем детский сад.

Мечеть признали памятником истории и культуры федерального значения в 1960 году. Здесь размещался ДОСААФ.

Мусульманской общине Закабанную мечеть вернули лишь в 1991 году. В 1991-1993 годах здесь открылось медресе имени 1000-летия принятия ислама, а в 00-х проведены реставрация и благоустройство. В этот период были разобраны опоры советского периода — их сменили шесть колонн, символизирующие шесть столпов ислама. В 2018 году проведена замена полумесяца на куполе минарета.

Сейчас мечеть представляет собой двухэтажное здание с подвалом и неотапливаемым чердаком, минаретом над входом, с михрабом и поздними кирпичными пристройками на севере и западе.

Проведенные обследования выявили многочисленные повреждения в разных частях здания. К примеру, в процессе изучения фундаментов выявлена утрата фрагментов контрфорсов минарета, следы увлажнения конструкций фундаментов, отсутствие гидроизоляции. На стенах обнаружены участки разрушения лицевой поверхности кирпичной кладки, выветривания раствора, механическое повреждение уладки, трещины, биопоражения и др. В ограниченно работоспособном состоянии также находятся крыша, колонны, перекрытия, лестницы. Выявлена неэффективность работы инженерных коммуникаций.

Согласно проекту, специалисты планируют отреставрировать лицевую поверхность кирпичной кладки, устроить и расширить проемы, отреставрировать фасады, демонтировать позднюю пристройку на западном фасаде, провести перепланировку с учетом требований к мечетям, устроить второй эвакуационный выход, демонтировать наружную эвакуационную лестницу, наружное крыльцо и пандус у входа в минарет, устроить внутреннюю железобетонную лестницу, воссоздать крыльцо главного входа, провести отделку помещений, воссоздать наружные двери фасадов по историческим аналогам и ряд других работ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о реставрации еще одного мусульманского объекта культурного наследия – минаретных завершений Бурнаевской мечети.