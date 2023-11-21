В Казани отреставрируют минарет Бурнаевской мечети

В Казани проведут реконструкцию минаретных завершений и самого здания Бурнаевской мечети. Объект культурного наследия федерального значения расположен по ул.Ахтямова. Проект сохранения ОКН получил положительное заключение эксперта, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Нынешнее здание расположено на месте деревянной мечети второй середины XVIII века. Кирпичная мечеть была построена после пожара, уничтожившего первое здание в 1872 году. Кирпичный минарет, возведенный по проекту архитектора Ф.Н.Малиновского, увенчал ее в 1895 году.

Мечеть носит имя своего бессменного почти на протяжении полувека попечителя — купца Мухаметсадыка Бурнаева, крупного предпринимателя, владельца мыловаренного завода.

Сама мечеть одноэтажная, разделена на три части: входную, вестибюль и молельную. Минарет выделяется на ее фоне — это мощная трехъярусная постройка из красного керамического кирпича на известковом растворе с кладкой из одного тычка и одного ложка с симметричным смещением. Его высота составляет около 24 метров.

Мечеть построена в период расцвета архитектурной эклектики с сочетанием в декоре мотивов необарокко, русского и восточно-мусульманского зодчества

Как показала экспертиза, кладка находится в неудовлетворительном состоянии — лицевая сторона кирпичей осыпается, выветрился раствор. В ограниченно работоспособном состоянии находятся и фундаменты, стены, полы и перекрытия, крыша здания.

В процессе реставрации рабочие демонтируют провода и кондиционеры на фасадах, которые портят внешний облик здания, будут устроены слуховые окна для проветривания чердачного пространства, установлены водосточные трубы, восстановлены кирпичные печные трубы, металлические оголовки. Будет отреставрирован шлемовидный купол минарета, цокольная часть здания, воссозданы и установлены утраченные дверные и оконные заполнения, металлический навес, металлические отливы на выступающих элементах фасада, а также обновлено каменное ограждение с металлическими коваными вставками и калиткой, выполнено крыльцо и благоустройство территории.

Фундаменты здания будут усилены, кладка — укреплена, местами будет восстановлена ее целостность, а фасады обработают защитными составами. Металлические тяжи минарета очистят от ржавчины и обработают защитными антикоррозийными и огнезащитными составами, восстановят деформированный защитный фартук на минарете и проведут ряд других работ. При проведении реставрации применят материалы, рекомендованные для использования на объектах культурного наследия.