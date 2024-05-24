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В Казани отреставрируют интерьеры и лепнину в Доме Оконишникова
В Казани проведут реставрацию объекта культурного наследия «Дом Оконишникова» по улице Муштари, 14. В настоящее время его занимает Союз писателей Татарстана, следует из документации на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
После первоочередных противоаварийных и ряда других работ в здании планируют переустроить интерьеры, заменить сети электроосвещения и электрооборудования, отопления, вентиляции, кондиционирования, провести ремонт штукатурки на стенах, обработать их противогрибковыми составами, загрунтовать, зашпаклевать и покрасить. Кроме того, будет отреставрирован лепной декор, а гипс, из которого он сделан, химически укрепят. Утраченные фрагменты будут восстановлены.
Кирпичное здание состоит из двух наземных и одного подземного этажа. Имеет Г-образную форму со скругленным углом в восточной дворовой части и открытую полукруглую террасу, которая огибает восточный и юго-восточный фасады.
Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.
В октябре 2023 года стало известно, что Дом Оконишникова в Казани отреставрируют за 84,8 млн рублей. Завершить работы планируют до 30 ноября текущего года.
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