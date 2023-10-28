В Казани почти за 85 млн рублей отреставрируют Дом Оконишникова

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

В Казани более чем за 84,8 млн рублей проведут реставрацию особняка начала XX века — Дом Оконишникова. Здание является объектом культурного наследия. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ до 30 ноября 2024 года. Он включает противоаварийные мероприятия, отделочные работы в подвале, внутреннюю отделку, ремонт кровли, в том числе металлического ограждения, обновление электрооборудования, вентиляции, реставрацию металлических изделий, ремонт отмостка, благоустройство прилегающей территории, а также приобретение инвентаря и мебели для обустройства дома.

Здание расположено по ул.Муштари. Оно было построено для начальника путей сообщения Казанского округа, а затем куплено Михаилом Оконишниковым, который был известен современникам как потомственный фабрикант, почетный гражданин города и член попечительского совета коммерческого училища. Сейчас здание принадлежит Союзу писателей Татарстана.

Средства на реставрацию будут предоставлены из бюджета Татарстана. Заказчиком работ выступает Главстрой РТ.