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В Казани почти за 85 млн рублей отреставрируют Дом Оконишникова
В Казани более чем за 84,8 млн рублей проведут реставрацию особняка начала XX века — Дом Оконишникова. Здание является объектом культурного наследия. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ до 30 ноября 2024 года. Он включает противоаварийные мероприятия, отделочные работы в подвале, внутреннюю отделку, ремонт кровли, в том числе металлического ограждения, обновление электрооборудования, вентиляции, реставрацию металлических изделий, ремонт отмостка, благоустройство прилегающей территории, а также приобретение инвентаря и мебели для обустройства дома.
Здание расположено по ул.Муштари. Оно было построено для начальника путей сообщения Казанского округа, а затем куплено Михаилом Оконишниковым, который был известен современникам как потомственный фабрикант, почетный гражданин города и член попечительского совета коммерческого училища. Сейчас здание принадлежит Союзу писателей Татарстана.
Средства на реставрацию будут предоставлены из бюджета Татарстана. Заказчиком работ выступает Главстрой РТ.
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