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В Казани отреставрируют два здания на улице Профсоюзной, бывшие мусорной ямой
В Казани начнется реставрация зданий №7, 9 по улице Профсоюзной и строительство подземной парковки. Проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Ее результатами поделился Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
Территория расположена в границах квартала, ограниченного улицами Профсоюзная, Мусы Джалиля, Рахматуллина и Кави Наджми в Вахитовском районе. По соседству в 2022 году проводилось реставрация Дома Пискунова, гостиницы Дворянского собрания, перед этим — других объектов. А рассматриваемый участок использовался в качестве мусорной ямы, где складировались элементы разобранных частей здания. Сейчас начались работы в районе зданий №7 и 9 — территорию расчищают от завалов строительного мусора.
Общая площадь объекта, состоящего из двух домов, — 1055 квадратных метров, такая же площадь будет и у нового здания паркинга. При экскавации котлована под него должны быть проведены спасательные археологические полевые работы, чтобы не допустить разрушение объекта культурного наследия «Культурный слой исторического центра города Казани XI-XVIII веков». Археологические раскопки охватят площадь 750 квадратных метров, глубина составит до 5 метров.
В процессе реставрации запланировано восстановление существующей лестницы.
Ранее «Татар-информ» сообщал о планах по демонтажу позднего пристроя к соседнему зданию – объекту культурного наследия «Торговые ряды» по ул.Профсоюзной, дом 10.
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