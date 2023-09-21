В Казани снесут пристрой к «Торговым рядам» XVIII века на ул.Профсоюзной

В Казани планируют демонтировать пристрой 2000 года постройки к объекту культурного наследия «Торговые ряды» по ул.Профсоюзной, дом 10. Само здание, возведенное в 1795 году по проекту В.Кафтырева, входит в ансамбль «Хлебный базар. Комплекс», который тоже является предметом ОКН. Акт государственной историко-культурной экспертизы появился на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Проект получил положительную оценку эксперта, при этом рекомендуется, чтобы он был согласован с «органом исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством».

Эксперт оценивала сохранность объектов культурного наследия, расположенных рядом с демонтируемым пристроем: «Дом Меркулова А.С.», «Биржа купеческая» (регионального значения), а также «Торговый павильон», «Питейный дом», «Торговые ряды», «Дом жилой» (муниципального значения). Все они входят в состав ОКН местного значения «Хлебный базар. Комплекс» на ул.Баумана/Профсоюзной и относятся к концу XVIII — началу XIX веков.

В документации говорится, что восстановительные работы по сохранению объекта ОКН были начаты в 2012 году, к настоящему моменту реконструкция ансамбля и его приспособление под современное использование завершены не до конца. Территория частично благоустроена, часть зданий уже переоборудована под объекты торговли и общепита, ТРК и хостел, в другой ведутся восстановительные работы, а третья пока не используется.

Решение о сносе нежилого пристроя к дому № 10 по ул.Профсоюзной вынесено судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда Татарстана в 2021 году. Комитет РТ по охране объектов культурного наследия подтвердил, что демонтируемая пристройка не является памятником и не относится к нему, однако расположена в зоне охраны ОКН, то есть с особыми условиями использования.

«Согласно ст. 5.1. федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ: «1. В границах территории объекта культурного наследия: 1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия», — отмечается в акте.