В Казани отреставрируют дом Ушковой – проект работ одобрила госэкспертиза

Госэкспертиза вынесла положительное заключение о проекте по ремонту и реставрации Дома Ушковой в Казани. Соответствующее решение было опубликовано на сайте единого госреестра заключений (ЕГРЗ). Напомним, что это здание, расположенное на ул. Кремлевской, 33, является объектом культурного наследия федерального значения.

Дом Ушковой, Фото: © «Татар-информ»

Застройщиком выступает Нацбиблиотека Республики Татарстан, а техзаказчиком — Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана, сам проект был подготовлен казанской компанией «ПЦ Град».

Дом Зинаиды Николаевны Ушковой был реконструирован в 1904–1908 годах по проекту архитектора Карла Мюфке. Тогда дом приобрел облик, характерный для эклектического стиля. Обновление здания стало свадебным подарком невесте одного из сыновей владельца предприятий «Товарищество химзаводов П.К. Ушкова и К°».

С 1919 по 2020 год в этом здание находилась Нацбиблиотека РТ. Потом, когда библиотека переехала в комплекс НКЦ «Казань», в доме Ушковой организовывали экскурсии. К слову, ранее данный дом посетили главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и ее муж — режиссер, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян.