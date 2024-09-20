news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 20 сентября 2024 09:50

В Казани отреставрируют дом Ушковой – проект работ одобрила госэкспертиза

Скопировать ссылку

Госэкспертиза вынесла положительное заключение о проекте по ремонту и реставрации Дома Ушковой в Казани. Соответствующее решение было опубликовано на сайте единого госреестра заключений (ЕГРЗ). Напомним, что это здание, расположенное на ул. Кремлевской, 33, является объектом культурного наследия федерального значения.

Дом Ушковой, Фото: © «Татар-информ»

Застройщиком выступает Нацбиблиотека Республики Татарстан, а техзаказчиком — Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана, сам проект был подготовлен казанской компанией «ПЦ Град».

Дом Зинаиды Николаевны Ушковой был реконструирован в 1904–1908 годах по проекту архитектора Карла Мюфке. Тогда дом приобрел облик, характерный для эклектического стиля. Обновление здания стало свадебным подарком невесте одного из сыновей владельца предприятий «Товарищество химзаводов П.К. Ушкова и К°».

С 1919 по 2020 год в этом здание находилась Нацбиблиотека РТ. Потом, когда библиотека переехала в комплекс НКЦ «Казань», в доме Ушковой организовывали экскурсии. К слову, ранее данный дом посетили главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и ее муж — режиссер, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян.

#дом ушковой #Казань #реставрация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100