Маргарита Симоньян посетила дом Ушковой в Казани

Фото: пресс-служба Национальной библиотеки РТ

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и ее муж режиссер, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян посетили дом Ушковой. Об этом сообщает пресс-служба Нацбиблиотеки РТ.

Гостей встретила директор Нацбиблиотеки РТ Мадина Тимерзянова – она провела экскурсию, во время которой рассказала об истории и архитектуре здания.

Дом Зинаиды Ушковой построили в начале ХХ века по проекту архитектора Карла Мюфке. Это был некий свадебный подарок невесте одного из сыновей владельца предприятий «Товарищества химзаводов П.К. Ушкова и К°». Интерьер там оформлен в стиле барокко и рококо.

С 1919 по 2020 год этот дом был центральным зданием Нацбиблиотеки. Позже, когда библиотека переехала в комплекс НКЦ «Казань», в доме Ушковой стали организовывать экскурсии. Особняк является объектом культурного наследия федерального значения. Сейчас собственником является государство. Для проведения работ по сохранению дома Ушковой разработана научно-проектная документация.