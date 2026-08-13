В Казани отреставрируют дом, где родился Николай Бауман и жил Карим Тинчурин

В Казани одобрили проект реставрации объекта культурного наследия федерального значения на улице Мусы Джалиля, 16/5. В доме, который планируют восстановить в облике конца XIX века, родился революционер Николай Бауман, а позже жил татарский драматург Карим Тинчурин.

Здание предполагается восстановить в том виде, каким оно сложилось к концу XIX века. Проект предусматривает реставрацию сохранившихся исторических элементов и воссоздание утраченных деталей. В частности, будут восстановлены входные группы со стороны улицы Мусы Джалиля, исторические крыльца, дворовый флигель и деревянная галерея, некогда соединявшая части здания.

Особое внимание уделят фасадам. Специалисты расчистят кирпичную кладку, устранят следы разрушений, заменят позднюю цементную штукатурку на материалы, соответствующие историческому облику здания, а также восстановят декоративные элементы.

При этом памятник не только отреставрируют, но и приспособят к современному использованию. После завершения работ в здании разместятся офисные помещения. Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья оборудуют безбарьерный доступ, а в подкровельном пространстве появится мансардный этаж.

Изначально дом был двухэтажным и имел Г-образную форму. В 1842 году его перестроили по проекту архитектора Федора Петонди, а годом позже над угловой частью появился третий этаж по проекту Петра Пятницкого. В 1878 году архитектор Александр Болотов надстроил часть третьего этажа по нынешней улице Профсоюзная, а в 1880 году над проездом со стороны теперешней улицы Мусы Джалиля появился двухэтажный объем.

В советский период здание национализировали, внутри устроили коммунальные квартиры, изменили часть оконных и дверных проемов и провели инженерные коммуникации. В конце XX – начале XXI века дом расселили, а позднее он лишился кровли, межэтажных перекрытий и деревянной наружной галереи. По данным экспертизы, сейчас его общее состояние оценивается как ограниченно-работоспособное. Противоаварийные работы уже выполнены.

Эксперты пришли к выводу, что предлагаемые решения не затрагивают предмет охраны объекта культурного наследия и позволяют сохранить его историческую ценность. Проект рекомендован к согласованию Комитетом Татарстана по охране объектов культурного наследия.