У дома в Казани, в котором жили Бауман и Тинчурин, появится новый пристрой

Общий вид на планируемую пристройку, 2015 год

Скриншот документации

В Казани у дома №16/5 по улице Мусы Джалиля появится новый четырехэтажный пристрой взамен утраченного старого. Объект известен тем, что в разные годы в нем жили революционер Николай Бауман и драматург Карим Тинчурин. Проект с оговорками признан возможным к реализации, следует из материалов Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

В документации говорится, что проектируемая пристройка станет частью реконструируемого кирпичного трехэтажного здания. Она будет включать подвальный и мансардный этажи и располагаться с северо-востока, вернув дому прежнюю форму буквы П. Ее площадь составит 66,7 кв. метра.

Предполагается, что рабочие проведут выборку завалов ранее рухнувшей пристройки, уберут мусор, восстановят целостность фундамента, устроив железобетонную обойму по внутреннему и внешнему контурам пристройки, проведут инъецирование тела фундамента, выборку котлована и обустройство подвального этажа на глубине 2,55 метра.

Общий вид на планируемую пристройку с северо-востока, 2023 год. Скриншот документации

Последние два вида работ эксперт признал способными ухудшить состояние культурного исторического слоя Казани XI-XVIII веков, нарушить его целостность и сохранность. Согласно полученным историческим сведениям, культурный слой в этом районе является перспективным для изучения.

«При проектировании строительных работ по объекту: „Дом, в котором в 1873 году родился и жил до 1891 года Бауман Николай Эрнестович. Дом, в котором в 1919-1937 гг. жил видный татарский драматург Карим Тинчурин“, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, д. 16/5» в части северо-восточной пристройки" потребуется предусмотреть в проекте производство спасательных археологических работ в виде археологического наблюдения", — предложил решение специалист.

Кроме того, в случае изменения условий проведения строительных и других работ по проекту потребуется дополнительное согласование с госорганом, который обладает полномочиями в сфере сохранения объектов культурного наследия. При обнаружении уникальных и особо ценных ОКН строительные работы будут приостановлены, при необходимости будут проведены дополнительные археологические полевые работы.