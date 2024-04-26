В Казани отреставрируют бывшее здание Комитета большевиков и редакции газеты «Рабочий»

В центре столицы РТ проведут ремонтно-реставрационные работы в здании, где в 1917 году располагался Казанский комитет Российской социал-демократической рабочей партии и редакция газеты «Рабочий» (ул.Пушкина, 25). Положительное заключение историко-культурной экспертизы опубликовано на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Согласно проекту, планируется вернуть зданию исторический облик, восстановив первоначальный отделочный слой фасадов, проведя вычинку и докомпоновку разрушенных участков стен. Также планируется замена окон, восстановление наружных дверей в прежних размерах, модернизация спусков в подвал, протезирование пораженных гнилью участков крыши, замена кровли, восстановление водосточных труб и слуховых окон. Для повышения сохранности здания будут усилены фундаменты, проведена гидрофобизация стен подвала, инъецирование трещин в стенах, очистка элементов лестниц от коррозии и другие виды работ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что реставрацию проведут в здании земской управы в Буинске, где размещалась ячейка РСДРП(б).