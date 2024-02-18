В Буинске отреставрируют здание земской управы, в которой размещалась ячейка большевиков

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В Буинске проведут ремонтно-реставрационные работы в здании земской управы, где размещалась 1-я уездная ячейка РСДРП(б). Сейчас в нем находится Управление образования района, сообщается на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Здание изначально было общественным — в нем размещалась земская управа, а затем созыв учредительного собрания. Строительство основного объема здания было начато в 1888 году, в 1904 году к нему добавлены пристрои. В 1918 году после провозглашения советской власти здесь был образован уездный исполнительный комитет из 32 человек, образовано 10 народных комиссариатов, а чуть позднее организована ячейка партии большевиков под руководством Ивана Космовского. В 1932 году в здании расположилось архивное бюро, в 1940-м преобразованное в районный архив.

В настоящее время полы, перекрытия, навес, крыша и строительные конструкции объекта находятся в аварийном состоянии, а остальные — в ограниченно работоспособном.

В рамках реконструкции запланирован демонтаж поздних стен и перегородок, которые не являются предметом охраны, будут построены дополнительные кирпичные перегородки взамен ветхих. Часть проемов будут заложены. Меры принимаются для приспособления здания под современное использование. Также будут восстановлены двери, кровля, заменены заполнения оконных проемов с сохранением первоначального вида, отремонтированы проезды, ограждения, обустроены дорожки, устранены трещины в стенах и перегородках, восстановлена целостность кирпичной кладки. Помимо этого, будет проведено озеленение территории и другие работы.

«Основной задачей разработки научно-проектной документации по выявленному объекту культурного наследия является обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, улучшение его технического состояния и прочностных характеристик несущих ограждающих строительных конструкций здания, с восстановлением сохранившихся до настоящего времени строительных конструкций и архитектурных элементов», — говорится в документации.

Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.