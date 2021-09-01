Епархия намерена восстановить церковь Космы и Дамиана в ансамбле Петропавловского собора

Казанская епархия планирует восстановить здание пришедшей в аварийное состояние церкви Космы и Дамиана 1708 года в ансамбле Петропавловского собора Казани. Предварительную возможность в содействии передачи строения верующим обсудили главный инженер Казанской епархии Михаил Федотов и депутат Госдумы РФ от Татарстана Ильдар Гильмутдинов во время ежегодного знакомства кураторов федерального проекта «Историческая память» с ходом реставрации собора Петра и Павла.

Как пояснил Федотов, в настоящее время церковь и земля, на которой она расположена, находятся в муниципальной собственности, у города. Между тем каменное строение, с течением веков пришедшее в ветхое состояние и внешне уже не напоминающее культовое здание, исторически являлось надвратной церковью.

«Можно будет организовать сквозной проход [через воссозданную церковь] на территорию комплекса Петропавловского собора с улицы Чернышевского», – обратил внимание Михаил Федотов.

Одноэтажное здание на высоком подклете западным торцом примыкает к дому Михляева-Дряблова и с определенного времени считалось его частью, став придомовой церковью купца. Постройка имеет статус памятника архитектуры регионального значения. Однако в проект реставрации и приспособления дома Михляева-Дряблова, который был выполнен и принят несколько лет назад к реализации для размещения здесь филиала Музея ИЗО РТ, церковь Космы и Дамиана не вошла.

Несколькими годами ранее, осенью 2013 года, в Казани поднялась волна общественного возмущения по поводу сохранности церкви Космы и Дамиана с началом строительства учебно-лабораторного здания Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, к которому она примыкает восточным торцом. С восточной же стороны различимы следы заложенного арочного проема – церковь длительное время использовалась как жилье. Можно рассмотреть на стенах и следы мест расположения в далеком прошлом церковного декора.

Пресс-служба вуза тогда заверяла, что разрешение на проведение противоаварийных мероприятий в здании церкви Космы и Дамиана получено от Министерства культуры РТ. В связи с этим на объекте провели инъектирование строительных конструкций, воссоздание утраченной части стены и фундамента и восстановление кладки и укрепление стены.

Проект реставрации самой церкви тогда же по своей инициативе разработала архитектор Ирина Аксенова. Но до реализации, несмотря на градозащитные настроения активистов движения по ее сохранению, дело так и не дошло.

«Если необходимость есть, мы готовы инициировать [передачу здания церкви]. А то будут здесь развалины, а здесь восстановлено (имеется в виду Петропавловский собор – прим. Ред.)», – предварительно поддержал намерения Казанской епархии Ильдар Гильмутдинов.