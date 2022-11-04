В Казани отреставрировали чугунную копию кареты императрицы Екатерины II

Чугунная копия кареты императрицы Екатерины II на пешеходной улице Баумана, которую в конце октября отправили на реставрацию, вновь доступна для гостей и жителей города. Об этом администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани сообщила в своем телеграм-канале.

«Реставрация кареты закончена: художник Ильнур Бакиров аккуратно восстановил роспись кареты», – поделились радостью в администрации.

С инициативой обновить художественное оформление памятника выступило бизнес-сообщество улицы Баумана — в честь 255-летия с того момента, как императрица подарила городу свою карету.

Екатерина II побывала в Казани в 1767 году во время путешествия по Волге. Тогда она подарила городу свою карету, которая по сей день хранится в Национальном музее Республики Татарстан. Чугунную копию экипажа установили на улице Баумана в 2000 году.