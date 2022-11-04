В Казани отреставрировали чугунную копию кареты императрицы Екатерины II
Чугунная копия кареты императрицы Екатерины II на пешеходной улице Баумана, которую в конце октября отправили на реставрацию, вновь доступна для гостей и жителей города. Об этом администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани сообщила в своем телеграм-канале.
«Реставрация кареты закончена: художник Ильнур Бакиров аккуратно восстановил роспись кареты», – поделились радостью в администрации.
С инициативой обновить художественное оформление памятника выступило бизнес-сообщество улицы Баумана — в честь 255-летия с того момента, как императрица подарила городу свою карету.