Карета Екатерины II с улицы Баумана отправилась на реставрацию
Стоящая на улице Баумана чугунная копия кареты императрицы Екатерины II отправлена на реставрацию. Об этом сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани в своем Telegram-канале.
«Карету Екатерины ll на ул. Баумана нельзя будет увидеть еще 2 недели… А всё потому, что ее сейчас реставрируют», — сказано в сообщении.
Бизнес-сообщество улицы Баумана предложило восстановить художественное оформление экипажа в честь 255-летия с того момента, как императрица подарила городу свою карету. Расписывает памятник член Союза художников РТ Ильнур Бакиров.
«На время работ карету мы спрятали, но в тыкву она не превратится, а наоборот, порадует нас рестайлингом», — заверили в администрации двух районов столицы Татарстана.
Фото: https://t.me/avp_kazan.