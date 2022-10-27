Карета Екатерины II с улицы Баумана отправилась на реставрацию

Стоящая на улице Баумана чугунная копия кареты императрицы Екатерины II отправлена на реставрацию. Об этом сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани в своем Telegram-канале.

«Карету Екатерины ll на ул. Баумана нельзя будет увидеть еще 2 недели… А всё потому, что ее сейчас реставрируют», — сказано в сообщении.

Бизнес-сообщество улицы Баумана предложило восстановить художественное оформление экипажа в честь 255-летия с того момента, как императрица подарила городу свою карету. Расписывает памятник член Союза художников РТ Ильнур Бакиров.

«На время работ карету мы спрятали, но в тыкву она не превратится, а наоборот, порадует нас рестайлингом», — заверили в администрации двух районов столицы Татарстана.

Екатерина II побывала в Казани в 1767 году во время путешествия по Волге. Она подарила городу свою карету, сейчас она хранится в Национальном музее Республики Татарстан. Чугунную копию экипажа установили на улице Баумана в 2000 году.

Фото: https://t.me/avp_kazan.