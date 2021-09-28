«Сковородку» около КФУ разбирают, чтобы обновить скамейки

В сквере напротив главного здания КФУ с памятником Ленину в центре большой цветочной клумбы и скамьями, расположенными вокруг него дугой, больше известном казанцам как «сковородка», начались работы по благоустройству. В связи с этим здесь были демонтированы скамьи, пояснили «Татар-информ» в пресс-службе вуза.

«Знаковое общественное пространство “сковородка” по улице Кремлевской недавно было передано в ведение Казанского университета. В настоящее время на ней проводится замена скамеек в рамках запланированных ремонтных работ», – сообщили в КФУ.

Однако благоустройство не ограничится обновлением скамеек и будет продолжено. Как именно, в пресс-службе вуза уточнять не стали.