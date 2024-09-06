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В Казани отремонтируют надземный переход по пр. Победы на 30 млн рублей
В Казани отремонтируют надземный переход по проспекту Победы на 30,3 млн рублей. Об этом говорится в материалах тендера на портале госзакупок.
Объект расположен в районе остановки «Академия Правосудия», капитальный ремонт планируется завершить до конца 2024 года. Заказчиком выступают Главтатдортранс и Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани. Источниками финансирования выступают республиканский и муниципальный бюджеты.
В материалах этого же тендера есть информация о капитальном ремонте парковки возле здания Минэкономики РТ в Казани по ул.Московская, 55. Ее должны обновить до 29 ноября этого года. Стоимость капремонта — порядка 9,4 млн рублей. Заказчиком выступает Главтатдортранс, а финансирование будет направлено из бюджета Татарстана.
Этой зимой сообщалось, что в Казани за 2024 год обновят 13 лифтов в шести надземных переходах Казани.
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