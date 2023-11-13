В Казани отремонтируют кровлю Николо-Нисской церкви

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

В столице Татарстана начаты противоаварийные работы на кровле объекта культурного наследия федерального значения — Николо-Нисской церкви с колокольней. Соответствующее разрешение выдал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба ведомства.

Разрешение основано на результатах комплексных инженерно-технических исследований, оно действует до марта 2024 года. В храме заменят аварийное кровельное покрытие и обрешетку, усилят и заменят аварийные стропильные конструкции, утеплят чердачное перекрытие и обработают все деревянные конструкции огнезащитным составом.

Храмовый комплекс, с 1946 года получивший статус Никольского кафедрального собора, находится около Казанского Кремля на улице Баумана (бывшая Проломная). Он включает пятиглавую Покровскую церковь конца XVII — начала XVIII веков, одноглавую Николо-Нисскую (Николо-Низскую) церковь 1885 года постройки, колокольню начала XVIII века и ряд других сооружений.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы была возведена в 1696 или 1703 годах. Этот шестистолпный трехапсидный храм обладает всеми основными признаками сооружений кремлевского типа («больших соборов»). Почти кубическое здание выложено из кирпича и оштукатурено, оно имеет пять луковичных главок в византийском стиле. Поребрик украшен традиционными закомарами, окна окаймлены барочными наличниками, внутри сохранилась фресковая роспись.

Церковь во имя Святого Николая Чудотворца была построена в конце XVII века на месте существовавшей в 1565 году деревянной церкви Николы Боровского». Но в 1883 году ее разобрали и 1885-м построили новый бесстолпный одноглавый одноапсидный храм в эклектичном стиле с элементами классицизма. Оштукатуренное кирпичное здание представляет собой характерный пример архитектуры конца XIX века. Оно увенчано единственной главкой на граненом барабане.

В свою очередь почти 30-метровая каменная колокольня, возведенная в 1720–1730-х годах, являет собой прекрасный образец московского барокко. Уменьшающиеся кверху восьмерики украшены резными деталями и полуколоннами. Венчает строение восьмигранный барабан с луковичной главкой, покрытой чешуйчатой керамической плиткой темно-зеленого цвета. Это единственный сохранившийся в Казани экземпляр поливной чешуйчатой керамики, широко использовавшейся в городе для покрытия церквей.

Сначала колокольня была выстроена отдельно от храма, но постепенно обросла по периметру пристроями со сторожкой, внешней лестницей, домом дьякона и причта. Сейчас они используются для размещения церковно-приходской школы с библиотекой, церковной лавки и хозяйственных нужд.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани проведут противоаварийные работы на заводе Петцольда.