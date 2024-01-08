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В Казани отремонтируют 11 фонтанов за 15 млн рублей
В Казани проведут ремонт 11 фонтанов в общественных пространствах. Стоимость работ оценивается более чем в 15 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит обновить объекты на следующих территориях:
— в сквере Абсалямова;
— в Лядском саду;
— в парке им.Тинчурина;
— возле оперного театра;
— в сквере Белинского;
— в парке Горького;
— на Советской площади;
— в сквере Стамбул;
— в парке Крылья Советов;
— в парке Петрова;
— в сквере Славы.
Средства на ремонт фонтанов выделены из бюджета Казани. Подрядчик должен выполнить работы до 31 августа 2024 года. Заказчиком работ выступает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что документация по реконструкции первой очереди парка Петрова в Казани прошла историко-культурную экспертизу.
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