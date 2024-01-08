В Казани отремонтируют 11 фонтанов за 15 млн рублей

Фото: Комитет внешнего благоустройства Казани

В Казани проведут ремонт 11 фонтанов в общественных пространствах. Стоимость работ оценивается более чем в 15 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит обновить объекты на следующих территориях:

— в сквере Абсалямова;

— в Лядском саду;

— в парке им.Тинчурина;

— возле оперного театра;

— в сквере Белинского;

— в парке Горького;

— на Советской площади;

— в сквере Стамбул;

— в парке Крылья Советов;

— в парке Петрова;

— в сквере Славы.

Средства на ремонт фонтанов выделены из бюджета Казани. Подрядчик должен выполнить работы до 31 августа 2024 года. Заказчиком работ выступает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что документация по реконструкции первой очереди парка Петрова в Казани прошла историко-культурную экспертизу.