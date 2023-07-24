В Казани завершен капремонт улицы Кулахметова

В Казани завершен капитальный ремонт улицы Кулахметова, расположенной в Кировском и Московском районах города. Ремонт дороги протяженностью 1,1 км проходил по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба Миндортранса РТ, на участке уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 27 тыс. кв.м, отремонтированы тротуары общей площадью 4 814 кв.м.

Кроме того, на дороге оборудованы остановочные карманы и шесть остановочных павильонов. Также установлены дорожные знаки, регулируемый пешеходный переход со светофорами, обустроено пешеходное ограждение, нанесена дорожная разметка.

В 2023 году по национальному проекту в Татарстане будут отремонтированы 221,8 км дорог регионального значения, 37,1 км дорог Казанской агломерации, 22,8 км дорог Набережночелнинской агломерации и 2,2 км дорог Нижнекамской агломерации.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

