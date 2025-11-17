В Казани отремонтировали и построили 5 участков ливневой канализации

В Казани в этом году в рамках программы дорожных работ было проведено пять мероприятий по ремонту и строительству систем ливневой канализации. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель руководителя Исполнительного комитета города Игорь Куляжев, передает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Работы затронули несколько районов и поселков Казани. В поселке Кадышево отремонтированы водопропускные трубы на улице Советской, в поселке Голубое озеро – на улице Центральной.

Для предотвращения подтоплений на Гостеприимном проезде и улице Камышлы в поселке Салмачи были построены новые сети ливневой канализации. Кроме того, в районе Центральной городской клинической больницы №18 по улице Мавлютова приведен в порядок аварийный участок коллектора.