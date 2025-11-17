250 участков и 21,5 млрд рублей: в Казани подвели итоги масштабного дорожного сезона

В этом году в Казани выполнен рекордный объем дорожных работ: отремонтированы мосты, участки с изношенным асфальтом и внутриквартальные проезды, восстановлено освещение. Благодаря поддержке республики и федеральных программ более 85% дорог столицы РТ приведено в нормативное состояние. Что конкретно сделали за сезон, обсудили сегодня в мэрии.





Ремонт дорожно-уличной сети стал одной из самых масштабных программ в Казани в этом году

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Масштабная задача, большой труд, огромная ответственность»

«Каждый год мы готовим программу задолго до начала работ, составляем перечень дорог, обсуждаем с населением, готовим проекты, экспертизы, обследуем, стараемся состыковать с другими программами», – отметил мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике.

Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев доложил, что всего в этом году ремонт охватывает более 250 участков дорог. На работы из республиканского бюджета и по федеральным программам было выделено более 21,5 млрд рублей.

Средства распределены так:

1,76 млрд рублей – на ремонт дорог и мостов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»;

6 млрд рублей – на восстановление изношенных слоев асфальта;

3 млрд рублей – на ремонт дорог в жилых массивах города;

6,4 млрд рублей – на комплексное содержание улично-дорожной сети, включая внутриквартальные проезды, мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, обустройство ливневой канализации, наружного освещения, нанесение дорожной разметки, ремонт подъездов к садовым товариществам и земельным участкам многодетных семей, а также ямочный ремонт;

4,27 млрд рублей – на реализацию программы «Наш двор».

Игорь Куляжев доложил, что всего в этом году ремонт охватывает более 250 участков дорог Фото: kzn.ru

«Цифра 21,5 млрд рублей впечатляет. Кому-то она может показаться слишком большой, но это именно та сумма, которая позволяет нам не просто поддерживать улично-дорожную сеть, а развивать ее, выводить на качественно новый уровень. В миллионном городе полноценный дорожный ремонт – это всегда масштабная задача, большой труд, огромная ответственность. Вместе с ростом объемов работ выросли и наши предприятия, их компетенции, их способность справляться с самыми сложными вызовами», – сказал градоначальник.

«Более 85% дорог Казани приведено в нормативное состояние»

В рамках нацпроекта отремонтировано 12 участков протяженностью около 7 км. На улицах Товарищеской и Амирхана Еники обновлено дорожное полотно, обустроены тротуары, велодорожка, парковки и элементы безопасности. Изменена схема движения на примыкании к ул. Вишневского, а на пересечении с ул. Центральной появились новые пешеходные переходы.

На ул. Сахалинской, где износ покрытия достигал 90%, впервые появились тротуары, остановка транспорта, через них по новой схеме стали ходить автобусы № 37а и 93.

На ул. Галиаскара Камала установлено новое освещение. На улицах Курашова, Ямашева, Аделя Кутуя и Журналистов полностью обновили покрытие и усилили безопасность дорожного движения. Износ дорожного покрытия на этих улицах составлял более 60%.

В рамках нацпроекта отремонтировано 12 участков протяженностью около 7 км Фото: © «Татар-информ»

«Благодаря планомерной реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» доля казанских дорог, находящихся в нормативном состоянии, составляет более 85%», – сообщил Игорь Куляжев.

Ильсур Метшин отметил роль национальных проектов и федеральной поддержки.

«Совокупность национальных проектов, которые продвигает наш лидер страны Владимир Владимирович Путин, открывает новые возможности для Казани. Один из таких проектов – дорожное строительство. Особая благодарность руководству республики и лично Рустаму Минниханову: каждую субботу он рассматривает эти вопросы, контролирует дорожно-строительный комплекс, держит на контроле самые сложные объекты», – подчеркнул мэр.

«Мы не просто меняем асфальт, мы формируем современный облик города»

В этом году в столице Татарстана приведены в нормативное состояние два моста – через Булак на улице Кави Наджми (Романовский мост) и путепровод на Достоевского. Здесь заменили дорожное покрытие и изношенные элементы несущих конструкций.

Параллельно велось восстановление участков с высоким износом асфальтобетонного слоя: отремонтированы 29 дорог, включая Кремлевскую дамбу, улицы Исхаки, Сибгата Хакима и другие – общей площадью свыше 1 млн кв. метров.

В рамках обновления улично-дорожной сети выполнены работы на 22 участках площадью более 150 тыс. кв. метров – на улицах Крутовская, Центральная в жилом массиве Салмачи, 8-й Давликеевской в жилом массиве Мирный, Мусы Бигиева в жилом массиве Северный, участок от улицы Центральной до Тэцевской и другие.

«Мы не просто меняем асфальт, строим тротуары, устанавливаем светильники. Мы создаем комфорт для жителей, повышаем безопасность, формируем современный облик города» Фото: © «Татар-информ»

Существенный объем пришелся и на внутриквартальные территории: здесь приведены в порядок 68 участков на сумму 1 млрд рублей.

«Мы не просто меняем асфальт, строим тротуары, устанавливаем светильники. Мы создаем комфорт для жителей, повышаем безопасность, формируем современный облик города. Как сказал Игорь Владимирович в своем выступлении, долгое время мы жили в условиях ограниченного бюджета. И именно на этих наших понедельниках, где мы обсуждаем стратегические задачи города, часто мечтали о том, что дорожной теме будет уделено приоритетное внимание. И вот теперь это стало реальностью», – заметил Метшин.

«Удалось отремонтировать 102 улицы на сумму 3 млрд рублей»

По словам Игоря Куляжева, в этом году в жилых массивах столицы республики выполнен рекордный объем дорожных работ – здесь живет четверть казанцев, и именно эти территории требовали первоочередного внимания.

По решению Раиса РТ Рустама Минниханова была реализована масштабная программа стоимостью 2 млрд рублей, охватившая 91 участок в 40 поселках.

«Вместе с тем мы видим высокую потребность в ремонте у жителей, поэтому дороги жилых массивов были включены и в другие программы дорожных работ. В общей сложности удалось отремонтировать 102 улицы на сумму 3 млрд рублей, там износ дорожного покрытия составлял более 90% или же оно отсутствовало полностью», – уточнил замруководителя исполкома.

В рамках программы восстановления наружного освещения в населенных пунктах республики в Казани установлено более 900 светодиодных энергосберегающих светильников Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также благодаря поддержке Минниханова в рамках программы восстановления наружного освещения в населенных пунктах республики в Казани установлено более 900 светодиодных энергосберегающих светильников. Новые линии освещения появились в 34 жилых массивах на сумму 40 млн рублей – на тех улицах, где освещение частично отсутствовало или его не было вовсе. Среди них улицы Полевая, Строителей, Садовая, Дачная в поселке Вишневка; Зеленая, Чулпан, Ромашковая, Казансу в поселке Кульсеитово и другие.

С 2018 года по этой же программе в жилых массивах города смонтировано более 10 тыс. энергосберегающих светильников на 300 улицах.

«Серьезный результат для города с миллионным населением»

Также в этом году особое внимание было уделено участкам с высокой аварийностью: 68 проблемных перекрестков, где зафиксировано более 250 ДТП, прошли комплексное обновление.

Наиболее опасными оказались перекрестки: Чистопольская – Бичурина, проспект Победы – Дубравная и проспект Победы – Ломжинская.

В рамках мероприятий подрядчики установили более 400 новых дорожных знаков, барьерные ограждения, 100 светильников, 11 искусственных неровностей, нанесли разметку и шумовые полосы. Все меры направлены на повышение безопасности передвижения по городу.

В рамках мероприятий подрядчики нанесли разметку и шумовые полосы Фото: © «Татар-информ»

«На сегодняшний день более 85% дорожной сети города приведено в нормативное состояние. И чем запомнится ремонтный сезон 2025 года? Рекордным числом обновленных улиц и проездов. Впервые асфальт появился на 102 улицах в 40 жилых массивах. Из 5500 новых светильников 900 установлены в поселках – это ощутимый вклад в комфорт, благоустройство и безопасность жителей», – сказал руководитель города.

Он также отметил решения сложных инфраструктурных вопросов.

«Мы закрыли долг по подземному переходу на Мавлютова, где подрядчик подвел. Проведена важная работа по расширению выезда с проспекта Победы на Оренбургский тракт. Летом дачники стояли в огромных пробках по выходным, а теперь ситуация кардинально изменилась. В этом сезоне приведены в нормативное состояние 250 участков дорог – серьезный результат для города с миллионным населением», – отметил мэр.

«Колоссальный объем этого года в 250 отремонтированных участков только подтверждает, что мы не сбавляем темпов в обновлении городской инфраструктуры. Эта задача является приоритетной, позволяющей приносить реальную пользу в жизнь каждого жителя Казани», – заключил Игорь Куляжев.