В Казани открылся первый семейный коворкинг

В Культурном центре «Сайдаш» открылся первый в Казани семейный коворкинг. В нем родители смогут работать, пока их дети находятся с педагогом центра на занятии.

«Цель семейного коворкинга – повысить качество жизни казанцев. Мы хотим, чтобы прекрасные годы молодой семьи, когда появляются на свет маленькие дети, у родителей была возможность реализовываться, заниматься, учиться, и при этом их ребенок будет рядом, занят профессиональным педагогом», - рассказала на открытии председатель Молодежного парламента Казани Мария Вьюгина.

Пресс-служба КЦ «Сайдаш» отмечает, что новый формат будет бесплатным и проходить каждый четверг. Участникам потребуется записываться заранее.

«Пока проект пилотный, нам важно понимать аудиторию проекта, возраст детей, чтобы эффективно организовать работу педагога и комфортное пребывание родителей в нашем коворкинге», - уточнил директор культурного центра Артур Мингазов.

КЦ «Сайдаш» будет принимать детей детьми от 1,5 до 6 лет, чтобы они спокойно могли остаться с педагогом на занятии.

Ранее Министерство экономики Татарстана сообщило о планах создать коворкинги для самозанятых.