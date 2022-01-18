В Татарстане в этом году планируется создать коворкинги для самозанятых

Министерство экономики Татарстана в этом году планирует создать коворкинги для самозанятых, сообщила пресс-служба ведомства.

Планируется, что в коворкингах будет размещено оборудование для общего использования.

«Таким образом, начинающие предприниматели сталкивающиеся с нехваткой оборудования и площадей, смогли бы решить свои проблемы», ­– полагает Минэк РТ.

Пресс-служба напомнила, что в прошлом году действовала программа субсидирования самозанятых – 305 человек получили деньги от государства на покупку оборудования в размере до 200 тысяч рублей.