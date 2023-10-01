В Казани открылся новый пункт раздачи горячего питания «Приют человека»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В поселке Аметьево 30 сентября открылся очередной пункт раздачи горячего питания благотворительного проекта «Приют человека». Он стал седьмым по счету в Казани и шестнадцатым в регионе, пишет газета «Республика Татарстан».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Меню включало горячий плов с бараниной. Нуждающимся раздавали не только горячее питание, но и продуктовые наборы, включающие мясо, картофель, морковь, свеклу, капусту, крупу и масло. Наборы получили все, подтвердившие, что им исполнилось 65 лет или больше. Пожилым инвалидам первой группы 75 лет и старше подарили тележки, чтобы они могли легко довезти продукты до дома.

На открытии новой точки благотворительного проекта выступила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова. Она пожелала здоровья всем пенсионерам и поблагодарила меценатов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«<…> пока есть бабушки и дедушки, это всегда легче нам, вашим детям. Вы помогаете воспитывать внуков. Вы заботитесь и о нас. Мы решили открыть пункт в Аметьеве, потому что здесь проживает большое количество пожилых людей, инвалидов, и, конечно же, благодаря тому, что здесь очень сильный приход при мечети, где много благотворителей», — подчеркнула руководитель Минтруда РТ.

В свою очередь председатель попечительского совета фонда «Приют человека» и председатель бизнес-сообщества «Меценаты» Ильяс Гимадов анонсировал открытие еще одного пункта раздачи горячего питания в Кировском районе Казани.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы кормим каждый день без выходных. С одиннадцати утра во всех точках у нас идет раздача горячей еды. Единственное условие, чтоб человек был трезвый, мы не спрашиваем ни паспорт, ни национальность, ни имя. Если человек нуждающийся, независимо от возраста, он может подойти и забрать еду», — заметил благотворитель.

Основатель и идейный вдохновитель проекта «Приют человека» Азат Гайнудинов поделился с изданием деталями работы точек. В среднем один пункт обслуживают пять человек: люди на раздаче, водители, кураторы.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В зависимости от локации от 150 до 300 тыс. рублей ежемесячно тратится на обслуживание. Строительство с нуля стоит в среднем миллион рублей, сюда входят в том числе сигнализация, камеры, холодильники и прочее оборудование», — пояснил он.

Теперь в Казани работают пункты раздачи горячего питания, расположенные по адресам: ул. Бурхана Шахиди; д. 26, ул. Фучика, д. 52; ул. Авангардная, д. 95; ул. Липатова, д. 6б; ул. Симонова, д. 3; ул. Гудованцева, д. 6; ул. Дачная, д.3а. По Татарстану пункты помощи открыты еще в девяти городах и райцентрах: Набережных Челнах, Зеленодольске, Менделеевске, Агрызе, Елабуге, Нурлате, Буинске, Пестрецах и Лаишеве.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Всего по республике ежедневно получают горячую еду более 2 тыс. человек. Как правило, в точки выдачи бесплатного питания люди приходят по разным причинам, но 85% посетителей составляют нуждающиеся пенсионеры. К концу 2024 года «Приют человека» планирует бесплатно кормить уже 10 тыс. человек в день, о чем сообщал «Татар-информ».

«Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону — компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации», — замечал ранее Президент РФ Владимир Путин.