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«Приют человека» пообещал к концу 2024 года бесплатно кормить 10 тыс. человек в день
Увеличить количество бесплатных горячих обедов для нуждающихся Татарстана с 2 тыс. до 10 тыс. в день намерены до конца 2024 года организаторы благотворительного проекта «Приют человека». Об этом «Татар-информу» рассказал председатель попечительского совета фонда «Приют человека», председатель бизнес-сообщества «Меценаты» Ильяс Гимадов.
«На сегодняшний день у нас 15 точек кормления, но в наших планах до конца года открыть еще три-четыре точки. 28 сентября запустим такую точку в Аметьево, потом в Кировском районе Казани, а также в других районах республики. В течение [следующего] года планируем ежедневно раздавать до 10 тыс. порций горячего питания в день по всей республике», – сказал он.
Гимадов уточнил, что в настоящее время «Приют человека» ежедневно раздает около тысячи горячих обедов нуждающимся в Казани и столько же – по республике. Почти 90% подопечных центра – одинокие пожилые люди, у которых небольшая пенсия. Большую часть денег они вынуждены тратить на лекарства и квартплату, поэтому на еду не всегда хватает.
«Наши точки питания для них являются большой поддержкой, за что пожилые люди благодарны государству», – подчеркнул Гимадов.
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