Новый офис МФЦ в Казани сможет принимать более тысячи заявителей

В Казани сегодня открылся новый офис МФЦ, который в день сможет принимать более тысячи заявителей. Он разместился на Чистопольской, 5, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

Новый многофункциональный центр работает по графику закрытого на Ямашева, 82 «Ново-Савиновского» отдела. Как пояснила директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова, коллектив последнего и ведет прием заявителей в более просторном и комфортном помещении.

«Думаю, что новый офис будет таким же востребованным у заявителей, как и популярный ранее "Ново-Савиновский". Увы, он был тесен и с трудом вмещал всех желающих его посетить», – отметила она.



МФЦ на Чистопольской занимает более 1,7 тыс. кв. метров. Здесь предусмотрено 50 окон приема, что в три раза больше, чем на Ямашева. Как и в других многофункциональных центрах республики, здесь можно получить более 260 услуг.

Новый офис открылся в восемь утра. За первые два часа работы терминал электронной очереди выдал около 250 талонов на обслуживание.



До 7 ноября офис «Мои документы» работает без выходных дней. В частности, 1, 2, 3 и 5 ноября обслуживает посетителей с 8.00 до 20.00 с учетом дополнительного времени на предоставление услуги по подтверждению учетной записи ЕСИА. 4, 6, 7 ноября с 8.00 до 17.00 будет проводиться только подтверждение учетной записи. По другим услугам приема не будет.

Напомним, в Татарстане, как и по всей стране, введен режим нерабочих дней из-за ухудшающейся эпидситуации по Covid-19. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.