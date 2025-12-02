В Казани открыли «Свет между мирами» — выставку модернизма 1920-1930-х годов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Выставочных залах Присутственных мест Музея-заповедника «Казанский Кремль» сегодня состоялось торжественное открытие выставки «Свет между мирами», посвященной малоизученному пласту советского, узбекского и русского модернизма 1920–1930-х годов. Международный проект объединил две уникальные коллекции, сформированные вопреки всем правилам комплектации советского музея.

В экспозицию вошли более 130 живописных и графических работ художников, в числе которых – Александр Волков, Роберт Фальк, Александр Осьмеркин, Климент Редько и другие, – из коллекций Государственного историко-художественного Музея «Новый Иерусалим» и Каракалпакского государственного музея искусства имени И. В. Савицкого (Узбекистан, г. Нукус).

Директор историко-художественного музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко поблагодарила организаторов и партнёров.

«Сегодня вспоминала, как долго, как тщательно мы готовили этот проект к открытию в новом Иерусалиме. Огромное спасибо, что тогда узбекские коллеги нас поддержали в этом общем стремлении к тому, чтобы пролить свет на Советский модернизм, чтобы сделать это искусство более видимым и популярным. И сейчас в этом стремлении у нас появились новые партнёры, коллеги из Татарстана, коллеги из Казани», – сказала она.

Антипенко также отметила, что выставка стала мостом, объединяющим музеи. «Открываем книгу отзывов по итогу нашей выставки, и там одно из ключевых слов – это «открытие». Мы не знали, что такие художники есть. Мы открыли для себя это искусство. Я уверена, что для новых посетителей будет масса открытий», – добавила директор музея.

С приветственным словом выступила министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, отметив символический и исторические аспекты мероприятия.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Основным символом, заложенным в концепцию, является мост между двумя мирами, между Нукусом и музеем "Новый Иерусалим". Интересно, что почти 45 лет назад отец нынешнего представителя Узбекистана, художник Феруза Фанди, представлял работы из Нукуса в Казани. Сегодня его дочь участвует в презентации уже расширенной совместной коллекции», – сказала она.

Говоря об этом, министр подчеркнула преемственность культурных связей между Татарстаном и Узбекистаном.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева отметила: «Проект является частью межкультурного сотрудничества между Узбекистаном и Татарстаном. Выставка позволяет увидеть поиск нового художественного языка в переломную эпоху».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Экспозиция выстроена по тематическим разделам, раскрывающим ключевые направления художественных поисков того времени.

«Мастера нового Востока» – работы, формирующие образ советского Востока и национального модернизма, в том числе Александра Волкова.

«Метафизика 1920-1930-х» – раздел, посвященный философским поискам художников, в том числе Климента Редько и Соломона Никритина.

«Лица времени» – портреты, отражающие типажи новой эпохи.

«Объединение «Цех живописцев» – работы художников, отстаивавших в тот период значимость станковой картины.

Накануне, 1 декабря, выставку в «Казанском Кремле» осмотрел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Проект «Свет между мирами» будет доступен для посещения в Казанском Кремле до 2 февраля 2026 года.