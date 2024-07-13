В Казани открыли отремонтированное после пожара общежитие КФУ

Фото: © Азалия Исмагилова / «Татар-информ»

В столице Татарстана сегодня после капитального ремонта открыли общежитие №4 Казанского федерального университета. Здание потребовалось привести в порядок после пожара, случившегося осенью 2023 года в одной из студенческих комнат после короткого замыкания.

В находящемся на улице Красной Позиции общежитии полностью заменены инженерная система, системы электроснабжения и отопления. Также отремонтированы кухни, санузлы и студенческие комнаты, в каждую из них проведен интернет. В целях безопасности установлены камеры видеонаблюдения и обновлена система пожарной сигнализации. Для организации досуга учащихся предусмотрены актовый зал и коворкинг. Также имеются административная зона, учебная зона, жилая зона, места общего пользования (кухни, душевые, гладильные комнаты).

«Здесь есть всё, чтобы жить вместе. Общаться, готовить, проводить время вместе. Общежитие прекрасно тем, что в нем новый стандарт, ремонт. Особенно тем, кто только заселился. Инфраструктура всегда очень важна, но ее насыщают именно люди, наши замечательные студенты». — заявила принявшая участие в церемонии открытия здания заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Фото: © Азалия Исмагилова / «Татар-информ»

Помимо вице-премьера РТ, обновленное общежитие осмотрели ректор КФУ Ленар Сафин и глава Вахитовского и Приволжского района Казани Альберт Салихов.

«Конечно, прежде чем приступать к таким масштабным изменениям, мы провели опрос среди ребят. Они сами высказывали свои пожелания. Наша основная задача на данный момент — привести в нормативные состояние все наши общежития», — подчеркнул ректор Казанского университета.

Пожар в здании общежития №4 Казанского федерального университета на улице Красной Позиции вспыхнул вечером 10 октября 2023 года. В комнате, где это произошло, в тот момент не было проживавших там троих студентов. Им по решению руководства КФУ была выделена материальная помощь в размере 100 тыс. рублей каждому.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что стоимость работ в пострадавшем от пожара общежитии Казанского федерального университета оценили почти в 509 млн рублей.