В КФУ за 509 млн рублей отремонтируют общежитие, пострадавшее от пожара

В Казанском федеральном университете проведут ремонт общежития на ул.Красной позиции, пострадавшего от пожара прошлой осенью. Стоимость работ оценивается в почти 509 млн рублей, следует из тендеров на сайте zakaz.rf.

На проведение работ опубликовано два тендера. Первый из них, появившийся на сайте практически сразу после ЧП, включает комплекс демонтажных, общестроительных работ, ремонт систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, устройство внутреннего освещения и силового оборудования.

Второй тендер включает комплекс общестроительных работ, ремонт систем электроснабжения, слаботочных систем, водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции, а также обеспечение доступности для инвалидов. Стоимость работ — более 216 млн рублей.

Срок выполнения по обоим заявкам — до 20 декабря текущего года.

Помимо этого, за 250 млн рублей в вузе планируют обновить общежитие №3 по ул.Аделя Кутуя.