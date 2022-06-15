В Казани открыли мемориальную доску физику, директору ГИПО Сурену Мирумянцу

В среду, 15 июня, в Казани установили мемориальную доску в честь выдающегося ученого-физика Сурена Мирумянца. Она появилась на доме №17/9 по ул.Правды, где и жил специалист по оптике.

«В этом доме в 1967-2018 годах жил выдающийся ученый, в 1963-1986 гг. директор Государственного института прикладной оптики Сурен Осипович Мирумянц», — приводит слова на мемориальном знаке пресс-служба Советского района столицы Татарстана.

С инициативой об установке мемориальной доски выступили Минкульт Татарстана, а также Государственный институт прикладной оптики, который более 20 лет возглавлял Мирумянц. Кабмин Татарстана утвердил ее еще в конце февраля.

Сурен Мирумянц родился в 1925 году в Самарканде. Университет окончил там же в 1955-м. Уже через четыре года он возглавил казанский ГИПО, где и проработал 23 года. Ученый стал основателем Казанской школы молекулярной спектроскопии и атмосферной оптики.