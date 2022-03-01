В Казани появится мемориальная доска ученому Сурену Мирумянцу

На доме 17/9 по улице Правды будет установлена мемориальная доска, посвященная заслуженному деятелю науки России и Татарстана Сурену Мирумянцу. В этом здании в период с 1967 по 2018 год жил выдающийся ученый, говорится в постановлении, подписанном Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

С инициативой об установке мемориальной доски выступили Минкульт Татарстана, а также Государственный институт прикладной оптики, который более 20 лет возглавлял Мирумянц.

«В этом доме в 1967–2018 годах жил выдающийся ученый, в 1963–1986 гг. директор Государственного института прикладной оптики Сурен Осипович Мирумянц», — будет написано на доске на русском и татарском языках.