В Казани открыли бюст Героя Советского Союза Бориса Кузнецова

Фото: Салават Камалетдинов

Сегодня, в день 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Казани состоялось торжественное открытие бюста Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Его установили на территории Казанской кадетской школы-интерната, которая носит имя легендарного связиста.

В торжественном мероприятии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, министр культуры РТ Ирада Аюпова, председатель Республиканского совета региональной общественной организации ветеранов РТ Хабир Иштиряков, вдова ветерана Альфия Филатова, а также директор Казанской кадетской школы-интерната имени Б. К. Кузнецова Раис Юнусов.

«Борис Кириллович — герой Великой Отечественной войны. Его беззаветное служение Отчизне удостоено высшего государственного знака отличия. Его любовь к Родине, доблесть — достойный и вдохновляющий пример для молодежи. Отдельных слов заслуживает его общественная деятельность, направленная на патриотическое, нравственное и духовное воспитание граждан нашей республики. Светлая память о Борисе Кирилловиче, его неиссякаемой энергии, оптимизме, жизненной мудрости, патриотизме останется в наших сердцах. Я был знаком с ним лично — это был уникальный человек», — подчеркнул, обращаясь к участникам мероприятия, Рустам Минниханов.

Фото: © Салават Камалетдинов

Все воспитанники школы-интерната хорошо знают боевой путь Бориса Кузнецова. «Сегодня я испытываю гордость за наших ветеранов и в первую очередь, конечно, за Бориса Кирилловича. Для меня большая честь присутствовать на этом празднике. Про его историю я прочитал в интернете. Именно она и вдохновила меня поступить сюда», — рассказал воспитанник школы Алмаз Абдрахманов.

При этом Борис Кузнецов был не только героем, но и в первую очередь — человеком большой души. По воспоминаниям близких родственников, он был добрым, щедрым, трудолюбивым и невероятно отзывчивым человеком, которого все любили и всегда ждали.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Я помню, как мы с мамой брали огромный лист и записывали на нем все мероприятия, которые должен посетить отец. Представьте, огромный бумажный лист, который был полностью исписан событиями с указанием места и времени. Его всегда и везде ждали», — отметила дочь участника войны Наталья Иванчикова.

Дочь героя также поделилась, что скоро на могиле ее отца тоже установят бронзовый бюст в память о его подвигах. Сейчас в Татарстане имеется два бюста героя — в Лаишеве и Казани.

Борис Кузнецов родился 26 декабря 1925 года в городе Казани Татарской АССР в семье ремесленника. Служил в Красной армии с ноября 1942 года, сражался на Волховском, Степном и 2-м Украинском фронтах. Принимал участие в боях под Ленинградом, в Курской битве, в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Польши, Чехословакии, в боях на территории Германии, в штурме Берлина. Трижды был ранен и контужен, но снова возвращался на фронт.

Фото: © Салават Камалетдинов

Будучи командиром отделения связи 8-й батареи 791-го артиллерийского полка (254-я стрелковая дивизия 52-й армии Степного фронта), Борис Кузнецов отличился при форсировании Днепра. 2 октября 1943 года вместе с отделением на самодельном плоту под огнем противника он переправился через Днепр, проложил кабельную линию и установил связь передового отряда с артиллерийской батареей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и героизм Кузнецову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Через несколько лет после войны Борис Кузнецов вернулся в Татарскую АССР, после чего жил на территории республики. Скончался 11 ноября 2020 года.