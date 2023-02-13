«Наш земляк и гений оперного пения»: В Казани открылась выставка к 150-летию Шаляпина

Фото: Арина Потапова / «Татар-информ»

Сегодня в казанском музее Горького и Шаляпина прошла презентация выставки Союза художников Татарстана «К 150-летию со дня рождения Ф.И.Шаляпина». На ней представлены картины с легендарными образами и персонажами, которые оперный певец демонстрировал на многих сценах мира, а также скульптуры, барельефы и другие экспонаты, посвященные творчеству великого оперного певца.

Выставка собрала работы художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Чувашии. В том числе на ней можно увидеть произведения начинающих художников из Казанского техникума народных промыслов и работы других начинающих мастеров.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На картинах изображены классические и пространственно-временные коллажные композиции, представляющие собой ушедшую эпоху такой, как видят ее современные художники. Каждое поколение воспринимает творчество Шаляпина своеобразно, а его мастерство выходит за рамки столетия и остается непревзойденным в мировом масштабе, — объясняет председатель союзов художников РТ Ильнур Сиразиев.

«Большой праздник – день рождения нашего соотечественника, который внет колоссальный вклад в развитие российской культуры. Он остается непревзойденным гением оперного пения», — сказал он, добавив, что экспозиция послужит полезным материалом для изучения творчества и жизненного пути Федора Ивановича.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Интересно, что каждая представленная на выставке картина написана в определенной жанровой стилистике: это и портреты, и пейзажи, и интерьерно-тематические композиции. Так, к примеру, в графике своеобразно отображен шаляпинский образ Мефистофеля. Графическую формулу продолжают акварельные и пастельные работы.

«Основная задача художников заключалась в погружении зрителя в XIX-XX века, они стремились показать атмосферу, которая царила здесь, в Казани. На картинах можно увидеть, как такие великие люди, [как Шаляпин], достигают вершин, откуда они вышли, где находятся их истоки… Шаляпин – наш земляк, родился в Суконной слободе, вдыхал наш казанский воздух, бегал по улочкам... Была задача передать ощущения тех времен и погрузить в творчество и его начала через картины», — рассказал Педагог Союза художников РТ Ильнур Бакиров.

Напомним, сегодня исполнилось 150 лет со дня рождения Шаляпина. В Казани в честь этого события открылась мемориальная доска в память о великом певце, участие в церемонии принял Раис Татарстана Рустам Минниханов.