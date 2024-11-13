В Казани открылась выставка подбитой техники НАТО «Сила V правде — гордость и Победа»

В Казани открылась выставка военной техники «Сила V правде — гордость и Победа». Экспозиция расположилась перед Центральным стадионом. Здесь представлены трофеи российских военнослужащих, техника, захваченная преимущественно на Авдеевском и Донецком направлениях фронта.

В числе экспонатов 14 единиц западной военной техники, в том числе танк Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобили Mastiff, Kirpi, образцы стрелкового и противотанкового вооружения.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Трофейная выставка была представлена уже более чем миллиону человек по всей стране. Экспозиция посетила Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую, Кемеровскую, Новосибирскую и Оренбургскую области, Республику Алтай, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. После Самары техника отправилась в Казань, а затем ее планируют показать в Ульяновске.

Подобная выставка проходит в России впервые. Это совместный проект Центрального военного округа, партии «Единая Россия», полпредства в УрФО и правительств регионов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Такие выставки должны существовать. Мы очень рады, что у нас с мэрией Казани получилось организовать ее здесь. Мы все можем увидеть, сколько усилий приложили наши бойцы, чтобы приблизить победу», – сказала на торжественном открытии выставки заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

Герой России Расим Баксиков отметил, что представленная техника не так уж и страшна, как пытается внушить Запад.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Вот и приехала знаменитая выставка. Здесь вы можете увидеть ужасное страшное зверье НАТОвских стран, самый страшный из них – Abrams. Это практически передвижная крепость, и как видите, она стоит у нас. В палатках вы можете посмотреть стрелковое западное оружие. Но зачем они сюда приехали? Чтобы, во-первых, дети научились не бояться этих зверюг, мы все равно самая сильная страна», – рассказал Расим Баксиков.

Посмотреть своими глазами на результат героизма наших бойцов в Казани можно до 19 ноября. Выставка работает с 10:00 до 16:00.