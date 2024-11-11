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«Понимаем, что наша Победа не за горами»: в Казань доставили подбитую технику стран НАТО
Разбитая броня, зияющие дыры от снарядов – в таком виде предстала перед казанцами трофейная техника стран НАТО, которую ее разработчики называют якобы непобедимой. Сегодня в Казань доставили экспонаты выставки подбитой вражеской техники. Выставка откроется 13 ноября. За выгрузкой техники наблюдал и «Татар-информ».
Хваленые, якобы непобедимые машины с дырами от снарядов и пробитыми бронестеклами
Под Казанским Кремлем сегодня расположились танки, бронетранспортеры и бронеавтомобили производства стран НАТО. Полным ходом идет подготовка к выставке «Сила в Правде, гордость и Победа». На экспозиции представят захваченную Вооруженными Силами РФ в зоне СВО технику противника.
Хваленые и якобы непобедимые машины со сквозными дырами от снарядов и пробитыми бронестеклами как символ непоколебимости духа российского народа теперь будут выставляться в качестве экспонатов. Казанцы увидят 14 трофеев российских бойцов – это основные образцы вооружения, которые Украина получала в качестве военной помощи от Запада. О том, как эта техника оказалась в руках наших военных, посетителям выставки будут рассказывать участники СВО. Рядом с каждой машиной разместят QR-код, пройдя по нему, можно будет посмотреть видео, записанное в момент захвата техники.
Об открытии этой выставки сегодня говорили на Деловом понедельнике. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что мероприятие позволит увидеть своими глазами, какому арсеналу оружия противостоят наши военнослужащие в зоне специальной военной операции.
«Нет ни одного равнодушного человека, который каждый день не думает, что происходит на передовой СВО – как там наши ребята, наши защитники Родины. Безусловно, с первых дней мы все вместе включились в это работу: и сбор гуманитарной помощи, и для подшефных территорий все самое необходимое. Мы продолжаем это делать, продолжаем свое кураторство, эту работу и заботу. Выставка трофейной техники – это ниточка между нами и ними», – отметил градоначальник.
Увидеть можно будет технику, произведенную в Японии, Австрии, Украине, Великобритании и Турции
Один из экспонатов выставки – американский танк Abrams. Это дин из самых тяжелых танков в мире, основной боевой танк вооруженных сил США третьего поколения. В его производстве использовалась сложная композитная броня из кевлара, керамики, стали и пластика. Зрители увидят, как эта защита не выдержала российских снарядов – словно когтями зверя поцарапанный корпус, пробоины и пробитое посередине дуло танка.
Еще один экспонат, автомобиль Humvee, стоит с пробитым бронестеклом – снаряд прошел насквозь, преодолев несколько сантиметров брони. Разработчик не предусмотрел несколько ключевых моментов, из-за этого при подрыве на мине экипаж машины с большей долей вероятностью погибает. Еще один минус – плохой обзор для водителя, который усложняет маневрирование.
Увидеть можно будет технику, произведенную в Японии, Австрии, Украине, Великобритании и Турции.
Выставка стартовала из Кургана, объехала уже несколько регионов страны. В Казань она приехала прямиком из Самары, отсюда отправится в Ульяновск.
13 ноября на открытие выставки приедут участники СВО, которые подробно расскажут о трофейной технике. Среди них будут и те, кто участвовал в захвате этих машин – они расскажут посетителям свои истории.
Зияющие дыры во вражеской технике дают твердую уверенность в том, что наша Победа не за горами. Видя, как буквально вырваны куски брони из корпусов бронемашин, враг не кажется уже таким страшным.
«Наши мужчины, которые недавно жили обычной мирной жизнью, сегодня совершают подвиги»
«Цель выставки – показать жителям страны, что наши военные – настоящие герои, благодаря которым мы можем жить спокойно. Мы очень гордимся нашими военными, которые защищают нас. Важно, чтобы люди видели их героизм, чтобы в детях воспитывался патриотизм», – рассказала председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Алия Загидуллина.
То, что зарубежная техника сильнее российской, всего лишь миф, и это наглядно подтверждает выставка, отметила она.
«Наши предки придумали лучшие танки еще в Великую Отечественную войну и сейчас они непобедимы. Эта выставка показывает, что не только техника, но и люди играют важную роль. Наши мужчины, которые совсем недавно жили обычной мирной жизнью, сегодня совершают подвиги, мы видим их героизм – разбитая техника это подтверждает», – подчеркнула Алия Загидуллина.
Параллельно выставке Герои России, в том числе из Татарстана, проведут уроки мужества в школах по всей республике. Они расскажут ребятам о патриотизме и своем боевом опыте, добавила председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани.
«В городах нас встречают очень хорошо – люди аплодируют, машут вслед»
Рядом с экспонатами установят палатку, где всем желающим расскажут о контрактной службе. Процесс организации выставки непростой – требуется охрана и специальная техника для ее перевозки. Айнур Семашев – сотрудник компании, которая перевозит экспонаты из города в город.
«Мы занимаемся сложными проектами, можем даже заводы перевозить, поэтому именно нас попросили помочь с выставкой. Сложности у нас больше возникают в связи с организационными моментами – приходится проходить много этапов согласования в том числе с силовыми структурами и администрацией городов. Но все проходит без инцидентов», – рассказал он.
По словам Айнура Семашева, самый тяжелый и большой экспонат выставки – танк Abrams, он весит 62 тонны.
«В городах нас встречают очень хорошо – люди аплодируют, машут вслед. Реакция очень патриотичная. Люди смотрят и понимают, с чем наши военные имеют дело. Гордость берет, когда смотришь на это все», – поделился он.
«Дело ведь не только в железе – все от силы духа наших ребят зависит»
Когда прохожие увидели, что к Центральному стадиону едет трофейная техника, они сразу же схватили в руки телефоны. Начали снимать, как на фоне Кремля проезжают танки и бронемашины. Картина получилась эпичной, равнодушных, среди очевидцев, не осталось.
«Ощущение, что это – Парад Победы. Гордость за то, что мы можем все это захватить и уничтожить. На этой искореженной технике зарубежные флаги, я вижу их и уверенность в том, что мы победим, становится еще крепче, хотя, я и так была всегда в этом уверена», – рассказала жительница Казани Гульнара.
Другая женщина, проходя мимо, задержалась, чтобы сделать несколько кадров.
«Я обязательно приду на выставку, когда будет открытие. У меня очень много подруг, у которых сыновья на СВО. Поэтому мне это очень близко. Я смотрю на эти машины и понимаю, что наша техника в разы лучше. В нашем парке Победы можно все увидеть. Ну дело ведь не только в железе – все от силы духа наших ребят зависит. Мы в них верим, мы всегда с ними», – рассказала женщина.
Выставка откроется 13 ноября и будет работать до 19-го числа. Посетить ее можно будет с 10.00 до 19.00. Вход бесплатный.
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