«Понимаем, что наша Победа не за горами»: в Казань доставили подбитую технику стран НАТО

Под Казанским Кремлем сегодня расположились танки, бронетранспортеры и бронеавтомобили производства стран НАТО

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хваленые, якобы непобедимые машины с дырами от снарядов и пробитыми бронестеклами

Под Казанским Кремлем сегодня расположились танки, бронетранспортеры и бронеавтомобили производства стран НАТО. Полным ходом идет подготовка к выставке «Сила в Правде, гордость и Победа». На экспозиции представят захваченную Вооруженными Силами РФ в зоне СВО технику противника.

Хваленые и якобы непобедимые машины со сквозными дырами от снарядов и пробитыми бронестеклами как символ непоколебимости духа российского народа теперь будут выставляться в качестве экспонатов. Казанцы увидят 14 трофеев российских бойцов – это основные образцы вооружения, которые Украина получала в качестве военной помощи от Запада. О том, как эта техника оказалась в руках наших военных, посетителям выставки будут рассказывать участники СВО. Рядом с каждой машиной разместят QR-код, пройдя по нему, можно будет посмотреть видео, записанное в момент захвата техники.

Об открытии этой выставки сегодня говорили на Деловом понедельнике. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что мероприятие позволит увидеть своими глазами, какому арсеналу оружия противостоят наши военнослужащие в зоне специальной военной операции.

«Нет ни одного равнодушного человека, который каждый день не думает, что происходит на передовой СВО – как там наши ребята, наши защитники Родины. Безусловно, с первых дней мы все вместе включились в это работу: и сбор гуманитарной помощи, и для подшефных территорий все самое необходимое. Мы продолжаем это делать, продолжаем свое кураторство, эту работу и заботу. Выставка трофейной техники – это ниточка между нами и ними», – отметил градоначальник.

Один из экспонатов выставки – американский танк Abrams. Это дин из самых тяжелых танков в мире Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Увидеть можно будет технику, произведенную в Японии, Австрии, Украине, Великобритании и Турции

Один из экспонатов выставки – американский танк Abrams. Это дин из самых тяжелых танков в мире, основной боевой танк вооруженных сил США третьего поколения. В его производстве использовалась сложная композитная броня из кевлара, керамики, стали и пластика. Зрители увидят, как эта защита не выдержала российских снарядов – словно когтями зверя поцарапанный корпус, пробоины и пробитое посередине дуло танка.

Еще один экспонат, автомобиль Humvee, стоит с пробитым бронестеклом – снаряд прошел насквозь, преодолев несколько сантиметров брони. Разработчик не предусмотрел несколько ключевых моментов, из-за этого при подрыве на мине экипаж машины с большей долей вероятностью погибает. Еще один минус – плохой обзор для водителя, который усложняет маневрирование.

Увидеть можно будет технику, произведенную в Японии, Австрии, Украине, Великобритании и Турции.

Выставка стартовала из Кургана, объехала уже несколько регионов страны. В Казань она приехала прямиком из Самары, отсюда отправится в Ульяновск.

13 ноября на открытие выставки приедут участники СВО, которые подробно расскажут о трофейной технике. Среди них будут и те, кто участвовал в захвате этих машин – они расскажут посетителям свои истории.

Зияющие дыры во вражеской технике дают твердую уверенность в том, что наша Победа не за горами. Видя, как буквально вырваны куски брони из корпусов бронемашин, враг не кажется уже таким страшным.

Автомобиль Humvee стоит с пробитым бронестеклом – снаряд прошел насквозь, преодолев несколько сантиметров брони Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наши мужчины, которые недавно жили обычной мирной жизнью, сегодня совершают подвиги»

«Цель выставки – показать жителям страны, что наши военные – настоящие герои, благодаря которым мы можем жить спокойно. Мы очень гордимся нашими военными, которые защищают нас. Важно, чтобы люди видели их героизм, чтобы в детях воспитывался патриотизм», – рассказала председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Алия Загидуллина.

То, что зарубежная техника сильнее российской, всего лишь миф, и это наглядно подтверждает выставка, отметила она.

«Наши предки придумали лучшие танки еще в Великую Отечественную войну и сейчас они непобедимы. Эта выставка показывает, что не только техника, но и люди играют важную роль. Наши мужчины, которые совсем недавно жили обычной мирной жизнью, сегодня совершают подвиги, мы видим их героизм – разбитая техника это подтверждает», – подчеркнула Алия Загидуллина.

Параллельно выставке Герои России, в том числе из Татарстана, проведут уроки мужества в школах по всей республике. Они расскажут ребятам о патриотизме и своем боевом опыте, добавила председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани.

Алия Загидуллина: «Цель выставки – показать жителям страны, что наши военные – настоящие герои, благодаря которым мы можем жить спокойно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В городах нас встречают очень хорошо – люди аплодируют, машут вслед»

Рядом с экспонатами установят палатку, где всем желающим расскажут о контрактной службе. Процесс организации выставки непростой – требуется охрана и специальная техника для ее перевозки. Айнур Семашев – сотрудник компании, которая перевозит экспонаты из города в город.

«Мы занимаемся сложными проектами, можем даже заводы перевозить, поэтому именно нас попросили помочь с выставкой. Сложности у нас больше возникают в связи с организационными моментами – приходится проходить много этапов согласования в том числе с силовыми структурами и администрацией городов. Но все проходит без инцидентов», – рассказал он.

По словам Айнура Семашева, самый тяжелый и большой экспонат выставки – танк Abrams, он весит 62 тонны.

«В городах нас встречают очень хорошо – люди аплодируют, машут вслед. Реакция очень патриотичная. Люди смотрят и понимают, с чем наши военные имеют дело. Гордость берет, когда смотришь на это все», – поделился он.

Увидеть можно будет технику, произведенную в Японии, Австрии, Украине, Великобритании и Турции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Дело ведь не только в железе – все от силы духа наших ребят зависит»

Когда прохожие увидели, что к Центральному стадиону едет трофейная техника, они сразу же схватили в руки телефоны. Начали снимать, как на фоне Кремля проезжают танки и бронемашины. Картина получилась эпичной, равнодушных, среди очевидцев, не осталось.

«Ощущение, что это – Парад Победы. Гордость за то, что мы можем все это захватить и уничтожить. На этой искореженной технике зарубежные флаги, я вижу их и уверенность в том, что мы победим, становится еще крепче, хотя, я и так была всегда в этом уверена», – рассказала жительница Казани Гульнара.

Другая женщина, проходя мимо, задержалась, чтобы сделать несколько кадров.

«Я обязательно приду на выставку, когда будет открытие. У меня очень много подруг, у которых сыновья на СВО. Поэтому мне это очень близко. Я смотрю на эти машины и понимаю, что наша техника в разы лучше. В нашем парке Победы можно все увидеть. Ну дело ведь не только в железе – все от силы духа наших ребят зависит. Мы в них верим, мы всегда с ними», – рассказала женщина.

Выставка откроется 13 ноября и будет работать до 19-го числа. Посетить ее можно будет с 10.00 до 19.00. Вход бесплатный.