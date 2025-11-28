Минниханов заявил оманскому министру об огромном потенциале сотрудничества

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Цифры товарооборота между Татарстаном и Оманом сейчас незначительны, но потенциал для сотрудничества огромен. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с министром по делам религий и вакфов Султаната Оман шейхом Мухаммадом бен Саидом аль-Мамари, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Доктор Мухаммад бин Саид аль-Мамари посещает Татарстан в рамках визита в Российскую Федерацию. Беседа состоялась в Доме Правительства РТ.

Рустам Минниханов сказал гостю, что был искренне рад принять участие в переговорах на высшем уровне в рамках государственного визита в Россию султана Омана Хейсама бен Тарика аль-Саида в апреле этого года. Он также напомнил о собственной поездке в Оман в мае текущего года.

Раис РТ также назвал Татарстан центром взаимодействия Российской Федерации с исламским миром. По его мнению, для усиления контактов следует организовывать взаимные визиты и встречи деловых кругов.

Эффективной площадкой для знакомства, по его словам, является ежегодно проводимый в Казани Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: Kazanforum».

Министр по делам религии и вакфов Омана в свою очередь рассказал о работе, проводимой его ведомством, в том числе и на международном уровне.

Завтра, 29 ноября, в Казани состоится торжественное открытие международной выставки «Во имя общечеловеческих ценностей: традиции взаимопонимания, добрососедства и мира в Омане», посвященной богатому духовному и культурному наследию султаната. Организаторами мероприятия выступают Духовное управление мусульман РФ и Министерство религиозных дел и вакфов Омана.