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В Казани открылась дата для регистрации брака в день выборов Президента России
Казанские молодожены смогут зарегистрировать брак в день выборов Президента России – 16 и 17 марта. Об этом рассказал начальник Управления ЗАГСА Казани Елена Студеникина.
«16 марта, в один из дней голосования, состоится торжественная регистрация брака, когда молодожены сразу после регистрации брака поедут на избирательный участок отдать свой голос за счастливое будущее своей только что созданной молодой семьи», – рассказала она.
Студеникина рассказала и о других мероприятиях, которые пройдут в городе в Год семьи, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным. Подробнее об этом читайте в материале «Татар-информа».
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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