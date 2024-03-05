В Казани открылась дата для регистрации брака в день выборов Президента России

Казанские молодожены смогут зарегистрировать брак в день выборов Президента России – 16 и 17 марта. Об этом рассказал начальник Управления ЗАГСА Казани Елена Студеникина.

«16 марта, в один из дней голосования, состоится торжественная регистрация брака, когда молодожены сразу после регистрации брака поедут на избирательный участок отдать свой голос за счастливое будущее своей только что созданной молодой семьи», – рассказала она.

Студеникина рассказала и о других мероприятиях, которые пройдут в городе в Год семьи, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным. Подробнее об этом читайте в материале «Татар-информа».

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).