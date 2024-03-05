ЗАГС Казани рассказал о новых проектах в Год семьи

В 2024 году Управление ЗАГС Казани покажет новый аудиоспектакль — экскурсию по Центру семьи «Казан», расскажет о самых крепких семьях города. О мероприятиях, которые пройдут в городе в Год семьи, на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала сегодня начальник управления Елена Студеникина.

Так, ЗАГС продолжит чествовать юбиляров семейной жизни и приглашает все семьи города на выборы Президента России.

«В настоящее время Управление ЗАГС Казани оказывает содействие в производстве уникального аудиоспектакля — экскурсии по Центру семьи „Казан“ под названием „Путь к любви“, создаваемого ТЮЗом и Дирекцией парков и скверов Казани. Запуск проекта планируется в мае», — сообщила она.

Кроме того, в рамках проекта «Семь и Я» администрация каждого из семи районов Казани расскажет о больших и дружных семьях. В мероприятиях примут участие главы районов и мэр Казани Ильсур Метшин. Также город участвует во Всероссийском проекте «Всей семьей», целью которого является объединение всех поколений, мотивация проводить вместе больше времени и разнообразить семейный досуг.

«Раз в неделю семьи участников получают несложные задания, которые нужно выполнить вместе: приготовить ужин, сходить в музей или заняться спортом. При этом необходимо выложить фотографии в соцсетях», — сказала Елена Студеникина.

По ее словам, одним из важных разделов этого проекта является «Всей семьей — на выборы».

«Как известно, в марте пройдут выборы Президента России. Так сделаем этот день семейным праздником, отправившись всей семьей на избирательный участок. Своим примером покажем детям и внукам, как важно принимать решения вместе», — сказала Студеникина.

В конце марта наиболее активных участников акций ждут ценные подарки. В их числе – сто семейных туров по России.

Студеникина отметила, что открыты даты для регистрации брака в День выборов Президента России. Это 16 и 17 марта. В один из дней голосования состоится торжественная регистрация брака, когда молодожены сразу после регистрации поедут на избирательный участок, чтобы «отдать свой голос за счастливое будущее своей только что созданной молодой семьи».

Одним из масштабных мероприятий года станет торжественная церемония «Да здравствует семья», которая впервые состоится в Казани 15 мая, в Международный день семьи. Ожидается, что в ней примут участие первые лица Татарстана и России.

«В параде семей примут участие 500 пар. Организатором мероприятия выступит мэрия Казани. Церемония будет состоять из четырех блоков, в которых примут участие казанские семьи по категориям семьи-долгожители, семьи-династии, многодетные и молодые семьи», — рассказала Елена Студеникина.

В этот же день в столице Татарстана выступят известные артисты: Михаил Пореченков, Константин Хабенский, Андрей Мерзликин, Сосо Павлиашвили – и другие звёзды российской эстрады, спорта, театра и кино.

«8 июля пройдет ежегодный праздник — День любви, семьи и верности. Лучшим семейным парам, достойно воспитавшим детей, будут вручены медали „За любовь и верность“», — добавила спикер.

Кроме того, горожане отметят традиционные знаменательные даты: День защиты детей, День отца и День матери.

Указом Президента РФ Владимира Путина 2024 год в нашей стране объявлен Годом семьи. Торжественная церемония его открытия прошла 23 января в Москве. Участвовавшая в ней молодая пара из Татарстана, ранее зарегистрировавшая свой брак на ВДНХ, зажгла огонь «семейного очага» и привезла его в Казань. Огонь «семейного очага» из Центра семьи «Казан» был передан в 12 регионов ПФО.