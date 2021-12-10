В Казани откроются 19 елочных городков

В каждом районе Казани накануне Нового года откроются елочные комплексы и городки. В общей сложности, в районах будут работать 19 елочных городков, в которых в праздники пройдет около 40 развлекательных мероприятий. Об этом сообщается на портале мэрии столицы РТ.

Центральная новогодняя елка Казани по традиции расположится в Ново-Савиновском районе, на площади у Центра семьи «Казан».

Главную новогоднюю площадку Авиастроительного района — парк «Крылья Советов» — украсит 18-метровая ель и красиво оформленная центральная аллея. Помимо этого, впервые новогоднее дерево установят в поселке Крутушка, празднично оформленные елки также появятся в жилых массивах Кадышево, Северный, Сухая река, Борисоглебское.

В Приволжском районе девятиметровая елка украсит сквер «Авангард», а в сквере перед КЦ «Чулпан» появится 14-метровая новогодняя красавица. На территории сквера у филармонии установят 16-метровую искусственную ель, а на главной аллее расположатся 14 светящихся арок. Также для горожан на территории сквера будет работать фуд-корт, для детей смонтируют горку с двумя скатами. Новогодние городки откроются и для жителей шести поселков, среди них Отары, Мирный, Петровский и другие.



Центральной площадкой для оформления елочного городка в Вахитовском районе станет сквер по улице Зайни Султана в Старо-Татарской слободе. В центре сквера будет установлена 15-метровая ель, к которой со стороны набережной озера Нижний Кабан будет вести 25-метровый арочный тоннель, украшенный гирляндами и лапником. Сделать красивые фотографии жители и гости столицы республики смогут на фоне арт-объекта — старинной телеги с подарками.

В Кировском и Московском районах центральными площадками празднования Нового года станут парки «Сосновая роща» и имени Урицкого. Общественные пространства украсят светящие арт-объекты, кроме того, в «Сосновой роще» зальют каток и создают ледяной лабиринт.

В Советском районе живые елки украсят скверы «Звездный» и «Музыкальный», а также бульвар на улице Фучика. Еще одним местом для новогоднего отдыха горожан станет сквер имени Карбышева, где помимо елки будет красочно оформлен городок. Праздничная площадка откроется и для жителей поселка Дербышки, здесь появится новая фотозона.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на улице Кремлевской в Казани впервые появятся новогодние светящиеся арки.