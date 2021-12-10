На улице Кремлевской в Казани впервые появятся новогодние светящиеся арки

Фото: архив ИА «Татар-информ», Владимир Васильев

В Казани началось новогоднее оформление города: до 20 декабря на улицах появятся разноцветные гирлянды, сверкающие арт-объекты и мерцающая иллюминация. Впервые светящиеся арки установят на улице Кремлевской. Об этом сообщается на портале мэрии столицы РТ.

Новогодняя иллюминация украсит Кремлевскую дамбу, транспортное кольцо на улице Парина, проспект Универсиады, пешеходный переход на Танковом кольце, где обновят светодинамические элементы. В Старо-Татарской слободе праздничная входная группа будет установлена на улице Каюма Насыри — со стороны улицы Татарстан появится объемная композиция из цифр «2022», а на площади у театра Камала «распустятся» красочные лилии.

Приковывать взгляды жителей и гостей города будут пешеходная улица Баумана, мосты через Булак, а также площадь Тысячелетия, где расположатся светодинамические арки, ставшие излюбленным местом для фотографирования.

Впервые арочные конструкции установят на улице Кремлевской — красочно оформят участок от улицы Чернышевского до Национального музея Татарстана, аналогичная инсталляция украсит площадь Свободы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в казанском метро начали курсировать новогодние поезда.