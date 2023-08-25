С 1 сентября в казанском метро сократится интервал движения поездов в часы пик

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С начала сентября Казанский метрополитен увеличит количество составов в утреннее и вечернее время. Об этом МУП «Метроэлектротранс» сообщил в своем телеграм-канале.

«В целях улучшения качества культуры обслуживания пассажиров, интервал движения поездов в Казанском метрополитене сократится. На линии метро в утренний и вечерний часы пик будет работать 10 электропоездов и интервал движения между поездами будет составлять 5 минут 33 секунды», – говорится в сообщении.

Ежедневно казанским метрополитеном пользуются более 130 тысяч человек. В часы пик на линии работают девять составов.