В Казани откроют почти 400 новых «мест дислокации» для проката самокатов

В Казани примут обновленную схему размещения пунктов проката самокатов и велосипедов. В нее включены 1936 «мест дислокации» транспорта, следует из проекта постановления исполкома, который проходит антикоррупционную экспертизу.

В сравнении с редакцией 2023 года количество мест размещения выросло на 372. Взять в прокат велосипед или самокат можно будет на улицах Салимжанова, Татарстан, Бутлерова, Петербургской, Павлюхина, Островского, Газовой, у Колхозного рынка, на проспектах Победы и Ямашева, в сквере «Студенческий» и множестве других локаций.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»