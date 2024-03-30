Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани откроют почти 400 новых «мест дислокации» для проката самокатов
В Казани примут обновленную схему размещения пунктов проката самокатов и велосипедов. В нее включены 1936 «мест дислокации» транспорта, следует из проекта постановления исполкома, который проходит антикоррупционную экспертизу.
В сравнении с редакцией 2023 года количество мест размещения выросло на 372. Взять в прокат велосипед или самокат можно будет на улицах Салимжанова, Татарстан, Бутлерова, Петербургской, Павлюхина, Островского, Газовой, у Колхозного рынка, на проспектах Победы и Ямашева, в сквере «Студенческий» и множестве других локаций.
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»