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В День города и республики в Казани откроют детский парк «Елмай»
В День города и республики в Казани откроют новый детский парк «Елмай». Стартует праздничная программа в 10.00, рассказала на деловом понедельнике замруководителя исполкома Гузель Сагитова.
«Парк „Елмай“ станет самым масштабным открытым пространством для детей в Татарстане, которое реализовано в рамках Стратегии развития Казанки. Стоит сказать, что у такого парка и в масштабах страны аналогов мало. Одна из жемчужин парка — грандиозная сцена», – отметила Сагитова.
30 августа в новом парке резиденты творческого движения «Эйбэт» выступят с интерактивной программой, резиденты павильона «Архидети» организуют активности для всей семьи, в кафе пройдут кулинарные мастер-классы, в павильоне откроется детский книжный магазин.
«На набережной работы идут в хорошем темпе, много еще нужно успеть. Постоянно, еженедельно мы там штабим, принимаем какие-то решения. Все это ляжет в завершающую стадию, и у нас появится вся линия набережной от Кировской дамбы до Миллениума. Мы начинали формировать набережную к 2013 году, к всемирной Универсиаде, но объем работ, финансирование — это одним щелчком пальцев не сделаешь», - подвел итоги мэр Казани Ильсур Метшин.
На прошедшем в субботу совещании в Доме Правительства Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал провести все праздничные мероприятия на самом высоком организационном уровне и потребовал строгого соблюдения всех требований безопасности. Он также подчеркнул, что в День республики и города Казани важно уделить внимание участникам и ветеранам СВО, членам семей бойцов, особенно погибших.
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