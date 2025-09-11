В Казани откроют памятник-бюст Героя РФ Сергея Чебнёва

Скриншот видео телеканала ТНВ

В пятницу, 12 сентября, в Казани состоится торжественное открытие памятника-бюста Герою России, подполковнику Сергею Чебнёву.

Уроженец Набережных Челнов Сергей Чебнёв с началом специальной военной операции добровольно отправился в военкомат, несмотря на наличие брони. В 2022-2023 годах принимал участие в боях на территории ЛНР, ДНР и Харьковской области, за свои действия был награжден медалями Суворова и «За отвагу».

Будучи командиром одного из батальонов 9-го мотострелкового полка 18-й гвардейской мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса, в августе 2024 года 12 дней руководил обороной села Малая Локня в Курской области, которое атаковали украинские подразделения.

Погиб подполковник Чебнёв 18 августа. Его подразделение оказалось в окружении, и он лично возглавил группу, прорывавшую кольцо. По информации Министерства обороны РФ, получив смертельное ранение, остался прикрывать своих бойцов. Таким образом, он обеспечил выход более чем 300 военнослужащих из-под огня.

Посмертно был удостоен звания Героя Российской Федерации. «Золотую Звезду» его вдове вручил сам Президент РФ Владимир Путин в день рождения офицера – 6 марта 2025 года.