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В Казани откроют 10 новых ярмарочных площадок
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
В Казани планируют открыть 10 новых ярмарочных площадок. Изменения в план организации и схему размещения сезонных тематических ярмарок проходят антикоррупционную экспертизу.
Открытие двух площадок анонсировалось ранее. Одна из них — фуд-траки у Центрального стадиона будет постоянной, другая — на ул.Петербургской, 1 — временной.
Помимо этого, универсальные площадки, которые будут работать ежедневно, появятся по следующим адресам:
— ул.Мавлютова;
— ул.Ленинградская, 60;
— ул.Лукина, 15;
— СНТ «Виктория»;
— ул.Гагарина, 12;
— ул.Краснококшайская, 160;
— ул.Кулахметова, 16;
— ул.Шоссейная, 16.
На каждой из них, кроме точки в СНТ, будет предоставлено до трех мест. Таким образом, общее количество площадок по городу вырастет до 87.
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