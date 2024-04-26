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Общество 26 апреля 2024 06:00

В Казани откроют 10 новых ярмарочных площадок

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В Казани откроют 10 новых ярмарочных площадок

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани планируют открыть 10 новых ярмарочных площадок. Изменения в план организации и схему размещения сезонных тематических ярмарок проходят антикоррупционную экспертизу.

Открытие двух площадок анонсировалось ранее. Одна из них — фуд-траки у Центрального стадиона будет постоянной, другая — на ул.Петербургской, 1 — временной.

Помимо этого, универсальные площадки, которые будут работать ежедневно, появятся по следующим адресам:
— ул.Мавлютова;
— ул.Ленинградская, 60;
— ул.Лукина, 15;
— СНТ «Виктория»;
— ул.Гагарина, 12;
— ул.Краснококшайская, 160;
— ул.Кулахметова, 16;
— ул.Шоссейная, 16.
На каждой из них, кроме точки в СНТ, будет предоставлено до трех мест. Таким образом, общее количество площадок по городу вырастет до 87.

#ярмарки
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