В Казани откроют 10 новых ярмарочных площадок

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани планируют открыть 10 новых ярмарочных площадок. Изменения в план организации и схему размещения сезонных тематических ярмарок проходят антикоррупционную экспертизу.

Открытие двух площадок анонсировалось ранее. Одна из них — фуд-траки у Центрального стадиона будет постоянной, другая — на ул.Петербургской, 1 — временной.

Помимо этого, универсальные площадки, которые будут работать ежедневно, появятся по следующим адресам:

— ул.Мавлютова;

— ул.Ленинградская, 60;

— ул.Лукина, 15;

— СНТ «Виктория»;

— ул.Гагарина, 12;

— ул.Краснококшайская, 160;

— ул.Кулахметова, 16;

— ул.Шоссейная, 16.

На каждой из них, кроме точки в СНТ, будет предоставлено до трех мест. Таким образом, общее количество площадок по городу вырастет до 87.