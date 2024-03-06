Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
У Центрального стадиона Казани откроют фуд-траки, у «Кольца» — площадку винной ярмарки
В Вахитовском районе Казани появятся две новые площадки для тематических ярмарок. Соответствующие изменения в постановление исполкома столицы РТ проходят антикоррупционную экспертизу.
Согласно документации, площадка рядом с ТЦ по ул.Петербургской будет временной, а вторая — рядом с Центральным стадионом — будет работать регулярно.
Как уточнили «Татар-информу» в Комитете потребительского рынка Казани, временная площадка будет отдана под шатры для винной ярмарки, которая пройдет в столице Татарстана с 24 мая по 2 июня по предложению Минпромторга России. Для участников выделят до 100 мест.
Рядом с Центральным стадионом же расположатся до пяти регулярных фуд-траков, которые будут работать ежедневно.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»