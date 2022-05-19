В Нацмузее РТ откроется выставка к 100-летию пионерии

Сегодня в Национальном музее Татарстана откроется выставка «Пионер – всем пример!». Событие, приуроченное к юбилею Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, через более чем 100 экспонатов раскроет историю пионерии Татарстана начиная с 20-х годов прошлого столетия.

На выставке посетители увидят фотографии первых пионерских лагерей и слетов, агитационные плакаты и почетные грамоты, редкие книжные издания и газеты, пионерские значки разных времен, рапорты пионерских отрядов о полезных делах, в том числе и в годы Великой Отечественной войны, знамя Казанской городской пионерской организации 1970-х годов и многое другое.

Ряд фотографий и документов связаны с первыми организаторами и участниками пионерского движения Татарии, руководителями пионерских ячеек, пионервожатыми 1920–1930-х годов. Это Владимир Дьяконов, который впоследствии стал директором главного музея республики, Иосиф Малкин и Вагиза Шамазова – первый редактор газеты «Яшь ленинчы» («Юный ленинец»).

Выставка откроется сегодня в 15.00 и будет доступна до 3 июня.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в День столетия пионерии в Казани откроется выставка художниц Лады Аюдаг и Тани Тэнч.